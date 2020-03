Lady Gaga rompe a llorar al hablar sobre los peligros de la fama

Lady Gaga recuerda lo difícil que era vivir sometida a la presión de actuar constantemente con Lady Gaga, casi sin poder quitarse el maquillaje o las pelucas para simplemente ser Stefani Germanotta. Por eso dice que ahora, con 'Joane', ha superado esos problemas que sufría la artista en el pasado:

"I used to come home, and I think my mom used to watch me have a hard time washing it off.I’d keep the wigs on and keep the makeup on and keep the outfits on. I was always trying — I never wanted to let my fans down. I always wanted them to see me in my art form".

Todo por los fans, ya sabes que Lady Gaga se entrega a sus pequeños monstruos en cuerpo y alma y casi sin límites. ¿Ahora ya no volverá hacerlo de la manera en que lo hacía en los inicios de su exitosa carrera? Más adelante en la entrevista, Lady Gaga habla con más acierto del drama de la fama, de que todo el mundo se crea que como eres famoso pueden seguirte, acosarte o fotografiarte a todas horas.

"I’m very acutely aware that once I cross that property line, I’m not free anymore. As soon as I go out into the world, I belong, in a way, to everyone else. It’s legal to follow me. It’s legal to stalk me at the beach. I can’t call the police or ask them to leave. And I took a long, hard look at that property line, and I said, ‘Well, you know, if I can’t be free out there, I can be free in here.'"

Es entonces cuando se limpia las lágrimas y dice que echa de menos ser una más entre la gente:

"I miss people. I miss, you know, going anywhere and meeting a random person and saying, ‘Hi,’ and having a conversation about life. I love people".