Lana del Rey: "Me he acostado con gente de la industria pero no me ha ayudado"

Lana del Rey ha confesado a raíz de su nuevo single Fucked My Way Up To The Top que contiene un alto contenido sexual que ha mantenido relaciones sexuales con gente de la industria. Afirma que la canción está basada en parte en una situación real, "me he acostado con mucha gente en la industria, pero ninguno de ellos me ha ayudado en mi carrera profesional". declaró la artista al diario Daily Mail.

La autora de Ultraviolence está soltera tras su reciente ruptura con el músico Barrie-James O'Neill con el que llevaba tres años de relación. Lana del Rey ya sabe lo que quiere en el próximo hombre que ocupe su corazón 'Me gusta el amor físico, me gusta lo que se puede tocar, un amor pasional, para mí si no es físico no me interesa". La artista se muestra muy confiada en el mundo del amor y no considera que el romance sea un reto.



El último trabajo de Lana del Rey ha conseguido situarse en pocas semanas en los primeros lugares de las listas de éxitos, alcanzando el número uno de la lista Billboard. La artista ha vendido más de siete millones de copias en todo el mundo desde que lanzase su primer disco Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant.