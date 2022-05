Lara Álvarez rompe con su novio Davide Rey

Lara Álvarez vuelve a estar felizmente soltera. La presentadora de Supervivientes, que presumía en enero de nuevo amor, ha contado en exclusiva a la revista Hola que su relación con su novio Davide Rey ha llegado a su fin.

A la periodista asturiana se la relaciona sentimentalmente con el italiano desde el mes de enero. Pero poco le ha durado el amor, pues según ha confesado, está soltera desde febrero. Lara Álvarez puso fin a su relación antes de embarcarse camino a Honduras, con un pequeño inconveniente: su expareja también trabaja en Supervivientes (y desde hace 10 años).

Pero Lara siempre ha tenido muy claro qué es lo que quiere en la vida, independientemente de estar soltera o en pareja. Ya lo contó a este mismo medio tras su ruptura con su última relación, el actor y top model Andrés Velencoso.

"Creo que soy una persona que tiene las cosas claras, sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo, ni pierdo el tiempo, ni hago perder el tiempo al de enfrente. Tengo treinta y tres años, que parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta", señalaba la presentadora hace casi tres años.

¿Quién es Davide Rey?

Davide Rey es un italiano afincado en España. Es originario de Milán pero lleva más de una década residiendo en nuestro país. En concreto lleva 10 años trabajando en el reality de Supervivientes, lugar donde conoció y se enamoró de la presentadora.

Pese a que se conocen desde hace cinco años por ser compañeros de trabajo, no saltó la chispa hasta 2022. Anteriormente Davide tenía una relación sentimental con otra compañera de la producción de programa, con quien tiene un hijo en común.

El historial amoroso de Lara Álvarez

Álvarez ha tenido multitud de parejas sentimentales, y la mayoría de ellas han sido personalidades muy conocidas.

Entre los intereses amorosos y parejas de la presentadora se encuentran el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, el futbolista sevillano Sergio Ramos, el artista jerezano Adrián Torres, el humorista Dani Martínez, el actor y modelo Andrés Velencoso, el coreógrafo Daniel Miralles o el empresario Román Monesterio, con el que rompió hasta en tres ocasiones.