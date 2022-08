Laura Ponte espera para ser operada. La modelo de 48 años sufrió hace algo más de dos meses una perforación de la córnea que le ha provocado la pérdida de la visión de un ojo.

Desde que sufrió el accidente. Ponte ha aparecido siempre con gafas de sol hasta este martes 16 de agosto cuando decidió compartir la imagen de su ojo dañado en Instagram Stories.

Laura Ponte muestra su ojo dañado tras sufrir una perforación de la córnea // Instagram

En la imagen se ve el ojo derecho de Laura Ponte, quien espera con paciencia y buen ánimo a ser recibir un trasplante de córnea.

"Estoy fenomenal. Esto es un mal menor, como quién dice… A ver, no es ninguna broma no ver de un ojo, pero bueno… Dentro de lo que cabe… Hay cosas mucho peores, de verdad. Y lo único que tengo que hacer es llevar una vida muy tranquila, que me viene bien", declaró en julio en El Español.

Ponte espera la intervención con esperanzas: "Me imagino que recuperaré la visión. Claro, si va todo bien, me imagino... Los médicos me han dicho que en cuatro o seis meses. Primero hubo una operación para salvar el agujero que se me hizo en la córnea, luego el trasplante, que es lo que estoy esperando. Y si todo va bien, que ojalá, recuperaré la visión. Supongo, no lo sé. Yo sólo sé que estoy en superbuenas manos, en La Paz, con gente maravillosa. Ahora, cada dos semanas, estoy yendo a revisión. Y voy sobre la marcha".

En esa misma entrevista Ponte dio algunas pinceladas sobre su aspecto, que ahora ha mostrado en Stories: "Mis hijos dicen que parezco un cyborg y que estoy muy guapa. A mí me da igual".

A la modelo madre de dos hijos adolescentes —Luis Felipe (17) y Laura Gómez-Acebo (16)— tampoco le ha importado alterar sus planes de verano por el accidente. "Los viajes que tenía programados los he cancelado porque los destinos no eran recomendables. Y, nada, un verano familiar y tranquilidad. A mí me da igual, de verdad, tener un ojo blanquito y cosidito".