El grave problema de salud por el que Laura Ponte ha perdido la visión de un ojo

No corren buenos tiempos para Laura Ponte . La diseñadora española de 48 años se enfrenta a su verano más amargo. ¿La razón? En junio sufrió una perforación en la córnea de uno de sus ojos, motivo que le llevó a ser intervenida para intentar que el ojo afectado no sufriera consecuencias. Lejos de haberse recuperado, ahora la gallega ha perdido por completo la visión.

Este problema de salud le obligó a ser intervenida para salvar el daño que tenía en esta capa del ojo, tal y como publica El Español. Además, finalmente y para tristeza de la protagonista, el problema ocasionado en la córnea le ha hecho perder la visión del ojo afectado.

Un varapalo total y absoluto para Ponte quien, a pesar de esta situación, no ha dudo en mostrar su faceta más positiva y esperanzadora. “Me han operado ya. Se me perforó la córnea y estoy esperando a que se me haga un trasplante. Estoy fenomenal”, ha deslizado la exmodelo para el citado medio.

La protagonista ha tratado de quitarle hierro al asunto afirmando que "hay cosas peores". En estos meses que tiene por delante, Laura Ponte tendrá que guardar reposo absoluto y llevar una rutina de lo más tranquila hasta que se lleve a cabo el tan esperado trasplante.

La buena noticia es que, si este sale bien, la diseñadora podrá recuperar la visión del ojo afectado por la perforación de la córnea.

Además, en la revista Vanitatis, la celebrity se ha referido a esta cuestión de salud que le ha hecho transformar su rumbo vital y ha explicado con naturalidad cómo se encuentra. "Estoy muy bien, muy 'tranquilina', que es como tengo que estar para que todo se estabilice".

Y como siempre, le ha sacado el lado positivo al asunto ya que, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. "Por una parte me ha venido bien porque he dejado de fumar, algo que para mí era casi imposible aunque lo había intentado muchas veces", ha contado.

Además, ha sostenido que su actual condición sanitaria le permitirá ser "más creativa" con sus diseños.

A pesar de no ser activa en redes sociales, Laura Ponte no cesa en su intento de sacar a relucir su faceta más solidaria. A sus 48 años, no deja de relucir su lado más humano y cercano con todas las enfermedades y patologías que necesitan la ayuda de todos para evolucionar en sus tratamientos