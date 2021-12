Leiva, de cerca: su verdadero nombre, el significado de su mote, su hipocondría y sus novias famosas

Desde que saltó a la fama con Pereza, Leiva se ha consolidado como uno de los artistas más importantes de la música pop rock en español. A sus 41 años, se ha ganado el respeto y la admiración de grandes figuras de la música como Joaquín Sabina, con quién ha trabajado como productor, se han ido de gira juntos y han grabado varias canciones. Tal es la amistad entre ambos que Leiva la describe como "familiar".

Otra gran amistad que tiene con otro compañero de profesión es con Dani Martín. De hecho, en el álbum La Montaña Rusa del exmiembro de El Canto del Loco, hay un bonus track que se titula Madrid, Madrid, Madrid, un regalo que le hizo Leiva para este disco.

Con gestos así, es inevitable querer conocer más acerca de la enigmática personalidad de Leiva. Y aunque se muestra de lo más hermético con su vida personal, poco a poco se van descubriendo algunas curiosidades sobre él.

Su nombre real y el significado de su mote

Aunque todo el mundo lo conoce como Leiva, su nombre real es mucho más común, concretamente José Miguel Conejo Torres. El motivo por el que todo el mundo le empezó a llamar Leiva fue por el gran parecido físico que guarda con Leivinha, un futbolista brasileño que jugó en el Atlético de Madrid y que fue muy popular en la década de los 70.

Seguramente, si has buscado una imagen del exfutbolista y la has comparado con Leiva, no habrás encontrado ese parecido "tan impresionante". Lo cierto es que hay que ir unas cuantas décadas atrás, cuando el artista era un niño y empezó a hacer sus pinitos en el mundo del deporte. Por increíble que parezca, Leiva es el tercer niño por la izquierda de la fila inferior. Sí, ese rubiales. Ahí es dónde surgió el parecido con el brasileño.

La hipocondría, la gran lucha de Leiva

Cada vez son más los artistas que hablan sin tapujos sobre trastornos psicológicos. Dani Martín o Ángel Martín son algunos de los que han remarcado la importancia de la salud mental en muchas ocasiones, y Leiva no ha tenido problemas en hablar de su hipocondría.

En una entrevista para ICON en 2017, Leiva confesaba que intenta tomárselo con humor, pero que no era algo que quería quedarse solo para él, por eso siempre cuenta sus preocupaciones: "Siempre bromeo con que la frase que diré justo antes de morir será: 'Os lo vine avisando desde hacía mucho tiempo”.

"Si me hago unos análisis y tardan un día en dármelos, pienso: ‘Ya está, lo han visto’. Si me llama un número desconocido, creo que es el laboratorio que me va a decir: ‘Miguel, lamentamos comunicarte que vas a morir esta noche", añadía.

Alba Molina, su sesión de fotos desnudos y su 'Santiago 12'

Leiva ha confesado más de una vez que detesta leer titulares en la prensa sobre su vida personal, aunque entiende que forma parte de ser una persona conocida.

Además, algunas de las parejas que ha tenido son igual o más conocidas que él, por lo que escapar del foco público no ha sido nada fácil para él.

La primera relación conocida de Leiva fue con la también cantante Alba Molina a principios de los 2000. Por aquel entonces, ambos coincidieron con sus correspondientes bandas —Pereza y Las Niñas— en Santiago de Compostela un día 12 para grabar un especial de televisión.

"Era un puto rollo: todos los de OT, las superestrellas de turno... Rubén y yo queríamos encontrar a alguien como nosotros", recordó Leiva en una entrevista para Rolling Stone donde posó completamente desnudo junto a Alba y donde hablaron de su relación.

Esta sesión de fotos tuvo lugar, curiosamente, en la calle Santiago de Madrid, concretamente en el número 12, por lo que volvían a repetirse dos de los elementos presentes el día que se conocieron. Por este motivo, los artistas se tatuaron "Santiago 12" en sus muñecas cuando finalizaron la sesión.

"Cuando nos propusisteis salir en la revista, fuimos nosotros los que elegimos posar así: en pelotas de amor", explicó Alba. Sobre la idea de que un día esa relación terminase, la cantante aseguró de forma muy optimista que eso "no iba a pasar". Sin embargo, la pareja rompió poco después y no queda ni rastro en la red de las buscadas imágenes.

Lo que sí que ha quedado para el recuerdo es una versión del tema de Pereza En donde estés, en el que Alba canta junto a Leiva.

Michelle Jenner

En 2009, Leiva y Michelle Jenner se conocieron grabando una versión de la canción ¿Dónde estás? de Jaime Urrutia para el disco benéfico x1fin: Juntos por el Sáhara.

A partir de ese momento, ambos artistas iniciaron una relación sentimental que se prolongó hasta 2012. A pesar de que ninguno de los dos habló nunca en público sobre esta ruptura, varias fuentes cercanas a la pareja aseguraron a diferentes medio de comunicación que fue la actriz la que tomó la decisión de poner fin a la relación, y que Leiva quedó "bastante tocado" . Parte de este dolor se vio reflejado en su debut en solitario Diciembre.

De hecho, muchos piensan que Eme, el primer single de este álbum, está dedicado a Michelle.

Su discreta e intermitente relación con Macarena García

La última pareja que se le ha conocido a Leiva ha sido la actriz Macarena García. La primera vez que se les vio juntos fue en 2014, cuando los fotógrafos los capturaron dando un romántico paseo por Madrid.

Desde ese momento, la pareja inició una relación hasta 2017, cuando ambos decidieron separarse. Aunque esta ruptura no duró mucho tiempo, ya que a finales de 2018 Leiva y Macarena retomaron su relación.

Así lo demostraron en la ceremonia de los premios Goya, donde Leiva se alzó con la estatuilla por Mejor canción original por La llamada, película dirigida por Los Javis y protagonizada por Macarena García.

Macarena García y Leiva // Gtres

"Quiero agradecer el premio a los Javis, sois absolutamente necesarios. Ha sido un privilegio trabajar con estas cuatro actrices. Y quiero compartir este premio con Maca García, mi compañera del camino, te quiero un montón", dijo el artista al recoger su premio y ante los aplausos de una emocionada Macarena.

Leiva siempre ha explicado que sus canciones nacen a partir de temas personales o de historias que le han ocurrido a las personas que le rodean. Por eso, al igual que ocurrió con Michelle Jenner, Macarena García también ha inspirado al artista en algunos de los temas.

En Costa de Oaxaca, Leiva le canta “No me sufras Maquita, te llevo clavadita en mi alma”. Además, la actriz participa en los coros de varias de las canciones de Nuclear, el álbum que lanzó en 2019.