Los pezones de Beyoncé revolucionan la red

Esta semana no solo los pechos de Rihanna en los Premios CDFA o los de Nicki Minaj en el Hot 97 Summer Jam son los protagonistas. Los de Beyoncé son los culpables de la polémica más absurda que ha incendiado la red en estos días.

La cantante subió varias fotos a su Tumblr donde aparece con un bañador y junto a su hija Blue Ivy. En una de estas fotografías se ve como se marcan los pezones de Beyoncé a través del bañador y esto no le ha sentado muy bien a algunos de sus fans.

Le acusan de querer imitar a Rihanna, de que esa imagen no concuerda con su discurso feminista e incluso señalan lo ridículo de ocultar la cara de su hija en las fotos pero si enseñar los pezones.

Aunque también estan los que defienden a Queen B diciendo que apoya la iniciativa Free The Nipple para, entre otras cosas, permitir desnudos en Instagram.

A continuación os dejamos algunos tweets dirigidos a Beyoncé. ¿Crees que es para tanto?

“@AMENHOOKER: Beyoncé wants to be Rihanna so bad. Damn, Bey, we know you're a fan and all but calm down.” wait rihanna invented nipples?