Malena Costa responde a las acusaciones de su foto en bikini: “Te has hecho una lipoescultura 100%”

Uno de los usos más frecuentes de Instagram es dar a conocer lo que estamos haciendo en todo momento, sobre todo si estamos disfrutando de unas vacaciones en la playa.

Malena Costa ha sido una de los muchos usuarios que han querido mostrar parte de sus días de descanso, concretamente en Mallorca, disfrutando de unos días de sol y playa.

La modelo ha publicado una serie de fotos en las que aparece en bikini luciendo su espectacular y habitual figura. Y como siempre ocurre en estos casos, otros usuarios no han dudado en dar su opinión al respecto.

Mientras la gran mayoría aplaude el trabajado físico de Malena, algunos usuarios la han acusado de haber pasado por el quirófano tras dar a luz por segunda vez para someterse a una liposucción: "¿Cómo puede ser que estés más fit y más delgada después de tener dos hijos? Te has hecho una lipoescultura 100%! Deja de engañar a las personas".

La modelo no ha querido pasar por alto esta acusación y ha respondido a la usuaria en cuestión: "Engáñate tú a ti misma, no me he hecho ningún tipo de tratamiento. El 'truco' es deporte, comida sana y lo más importante CONSTANCIA".

Además, Costa subraya que "Es una pena que como hoy hay tanta gente que se opera, mayores, jóvenes... que se da por hecho que todo el mundo lo hace" pero "no hay generalizar".

Aunque por otro lado asegura que no tiene nada en contra de la cirugía estética, ya que ella misma se sometió a un aumento de pecho a los 18 años, pero en esta ocasión la recuperación de su figura tras dar a luz a su segundo hizo se debe a la constancia y al deporte.