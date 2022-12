María Casado habla de su novia Martina y la posibilidad de ser madres: "Me ha cambiado la vida"

La periodista María Casado , que nunca había dado una entrevista tan personal como la que ofrece ahora a la revista Shangay, no puede evitar expresar su emoción por su relación de pareja con Martina, la mujer que le ha robado el corazón y con la que no descarta tener hijos.

Tenía una plaza fija en TVE, una rutina en Madrid y una vida tan sencilla y privada como profesional. María Casado no se imaginaba el giro que iba a dar su día a día a tras conocer a Martina di Roso, la pareja que la ha animado a cambiar por completo.

Poco antes de cumplir 44 años, dejaba su trabajo en la cadena pública para coger sus maletas y mudarse a Málaga, ciudad donde ha establecido su residencia en pareja y donde ha encontrado un futuro laboral de la mano de Antonio Banderas en el Teatro Soho. Juntos crean nuevos proyectos y dan cabida a historias que mecere la pena contar. Con ella se ha marchado su madre, un "reagrupamiento familiar" que la hace muy feliz.

"Me ha cambiado la vida. Este año me he dedicado a mí, estoy más serena y tranquila. Pienso que desde la naturalidad se pueden romper muchos techos y suelos de cristal que todavía hay por ahí. Después de mucho tiempo, he apostado por mí, por montar mi familia, por hacer el reagrupamiento familiar", dice en una entrevista con la revista Shangay donde posa por primera vez como abanderada LGTBI.

No acostumbra a hablar de los aspectos más privados de su intimidad pero poco a poco ha conseguido quitarse esa coraza, un escudo del que reconoce estar "cansada". "En mi caso sí que es cierto que he vivido todo con mucha discreción. Primero, que no me ha gustado nunca ir a sitios, a saraos. Me he dejado ver muy poco en fiestas", reflexionaba.

Pero la llegada de la cantante Martina DiRosso a su vida hizo que esta cambiase por completo. Se conocieron a través de una amiga en común hace poco más de un año y oficializaron su relación acudiendo juntas a la gala de los Goya 2021, ceremonia que presentó María Casado junto al que ahora en su mentor en cuestión de tablas, Antonio Banderas. También se han dejado ver en el Festival Starlite de Marbella.

"A su lado he conocido lo que yo pensaba que era el amor de verdad. Ahora tengo esa inmensa suerte", dice antes de reconocer que cambiar de ciudad y empezar una nueva etapa en Málaga "ha sido una locura maravillosa. La de formar una familia, la de traerme a mi madre para Málaga, hacer reagrupamiento... De vivir", aseguraba.

"No sé si es valentía, o que simplemente a veces hay que escuchar un poco a la vida, por dónde te va llevando. Y lo de valiente... Seguramente porque mis circunstancias me permitían serlo, dejar mi piso de alquiler, coger la maleta y bajarme a Málaga. Pero creo que era el momento de cambiar. Y seguramente no era consciente de lo que me 'comía' Madrid y de las ganas que tenía de hacer otras cosas", afirma.

Su día a día abarca ahora un sinfín de caminos y posilidades, un futuro en el que no descarta convertirse en madre junto a Martina ahora que goza de una estabilidad personal y laboral. "Hay cosas que el tiempo dirá. Nosotras tenemos nuestra familia con nuestras gatas y el tiempo dirá. Pero yo no lo descarto. Soy muy niñera, Martina también. El tiempo dirá", pronosticó.