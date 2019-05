Mario Casas cuenta cómo perdió la virginidad: "me puse bastante nervioso"

Mario Casas y su hermano Óscar protagonizan la nueva serie de Movistar + 'Instinto', una ficción con una carga sexual muy potente. Esta no será la primera vez que veamos a Mario sin camiseta, pero sí debutará como el Christian Grey español.

La pareja de hermanos y actores acudió a La Resistencia a promocionar la serie, pero ya se sabe que en el programa de David Broncano se habla de todo menos del proyecto del invitado.

Así, entre unas cosas y otras, terminaron hablando de su juventud y de sus primeras experiencias con chicas. Para sorpresa de Broncano, Óscar Casas contó que perdió la virginidad en Dublín, durante un viaje para aprender inglés. Una coincidencia con el de Jaén (que también la perdió en Dublín) que dejó al público muy sorprendido.

Después de la anécdota de Óscar era el turno de Mario, que con cara de circunstancias no estaba seguro de si debía contarlo o no. "No fue la mejor experiencia, me acuerdo de que había un ventilador de techo y solo lo escuchaba a él, me puse bastante nervioso. Me pasó como a mi hermano, creo que ambos desarrollamos esta experiencia algo tarde", cuenta.

Sin duda, un testimonio con el que sentirse identificad@ porque... ¡Todos hemos sido Mario alguna vez!