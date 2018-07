Maroon 5, Backstreet Boys, J.Lo y Shania Twain, imitados en Tu Cara Me Suena

Auryn ya estuvieron con nosotros el año pasado imitando a los Jackson Five y este año no han querido dejar pasar la ocasión de volver a Tu cara me suena para sorprendernos con otra gran imitación. Esta vez han imitado a los Backstreet Boys y han cantado Everybody (Backstreet's Back).

Edurne ha imitado esta semana a una gran dama de la música country y pop estadounidense, Shania Twain. Ha cantado Man! I feel like a woman con striptease incluido.

Xuso Jones ha recibido esta semana clases de seducción para cantar el éxito con el que se conoció al grupo norteamericano Maroon 5. Xuso ha cantado This Love como si de Adam Levine se tratara.

Ángela Carrasco se ha pueso los tacones y la peluca para meterse en la piel de Jennifer López y no ha faltado el ventilador, por su puesto. Ha cantado Qué hiciste.