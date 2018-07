Los más tontos escuchan a Beyoncé y los más listos a Radiohead

MUSIC THAT MAKES YOU DUMB

Si escuchas a Beyoncé, Jay Z o Lil Wayne eres tonto, más incluso que si escuchas reggaeton. Esto es lo que dice un 'estudio' llamado Music That Makes You Dumb de Virgil Griffith basado en los gustos musicales de los estudiantes según los resultados de los exámenes SAT de diversas universidades.

De esta manera los que tienen mejores calificaciones y por tanto un grado de inteligencia superior escuchan grupos como Radiohead, Counting Crows, U2 o Norah Jones dejando a Beethoven para los más cerebritos.

Los que escuchan música rock o alternativa como Green Day, Rage Against The Machine, System Of A Down, Tool, Oasis o Snow Patrol se encuentran en la mitad de la balanza mientras que los géneros Hip Hop y R&B que incluyen artistas como Beyoncé, Jay Z, Lil Wayne o los calificados como Emo tipo My Chemical Romance o All American Rejects son los escogidos por las personas con el cociente intelectual más bajo.

A continuación te dejamos con el gráfico del estudio que muestra, según Virgil Griffith, a la izquierda los grupos que escuchan las personas con un nivel de inteligencia más bajo y conforme más se acercan a la derecha más listas se suponen que son. ¿Dónde estás tú?