"Me meto en mi armario a llorar": la confesión de Pink sobre la maternidad

La maternidad tiene muchas aristas y no todo es alegría y ternura como muchas madres hacen ver en las redes sociales. Lejos de esta idealización de la crianza está Pink, cantante y estrella reconocida mundialmente.

La artista ha revelado en una charla con la revista People que su faceta como madre la "abruma todo el tiempo". Puede llevar a cabo giras por todo el globo pero no es capaz de mantener la calma dentro de su casa. "Me meto en mi armario a llorar", confesaba Pink, que dio a luz a su primer hijo en 2011.

Sus dos hijos, Willow, de 10 años, y Jameson Moon, de 5, parece que no entienden los límites de la intimidad, algo muy común en los pequeños pero que requiere de disciplina para saber marcar ciertos límites.

"El problema está cuando dejas de tener límites en tu casa. A veces entro a ducharme y me pongo a hablar conmigo misma, pero me doy la vuelta y me encuentro a Willow ahí parada, mirándome todo el tiempo", dice la cantante en la entrevista, donde quiso quitarle un poco de hierro al asunto bromeando con llamar al cerrajero. "Creo que necesitamos tener más candados en casa", apuntó.

Así, la artista se afana por explicarles a sus retoños que no es necesario que estén siempre alrededor de su madre. "Trato de explicarles a mis hijos que ir al baño no es una invitación para tener una reunión familiar", añadió.

Su hija Willow, todo lo contrario a ella

Aunque todavía es joven para desarrollar por completo su personalidad, Pink es consciente de que su hija Willow tiene rasgos muy diferentes a los suyos. Mientras la artista siempre se ha caracterizado por un carácter marcado y un estilo propio, parece que su hija es más vergonzosa e introvertida en este aspecto.

"Yo soy extrovertida. Siempre digo todo en voz alta, pero mi hija es muy introvertida y no sé lo que está pensando la mitad del tiempo", explicó. "Sé que a veces voy a aprender más sobre mi hija enterándome de con qué otros niños juega, y eso está bien", contó.