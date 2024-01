Miley Cyrus celebra el primer aniversario de 'Flowers' con unas simbólicas fotos en blanco y negro

Hace un año que escuchamos por primera vez Flowers, el himno de amor propio con el que Miley Cyrus regresó a la música tras casi tres años en stand by.

Después del lanzamiento de Plastic Hearts, un álbum de rock lleno de tristes canciones de desamor y ruptura, la artista se embarcó en sus eternas vacaciones de verano para ofrecer a sus fans una canción en la que por fin se cantaba a sí misma.

La artista se abrió con sus fans y ellos en agradecimiento convirtieron el sencillo en la canción más escuchada de 2023 en Spotify, por encima de algunos artistas del año como Taylor Swift, Shakira o Bad Bunny, acumulando más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo.

Además, la intérprete cuenta con seis nominaciones de cara a los Premios Grammy 2024 en las categorías más importantes de los galardones, como Canción del año, Mejor actuación solista pop y Grabación del año. Su disco, Endless Summer Vacation, está nominado a Álbum del año y Mejor álbum pop vocal.

Para conmemorar el primer aniversario de lanzamiento de esta canción que tanto éxito le ha dado y que ha sido tan especial en su carrera, la artista ha compartido unas simbólicas fotografías en blanco y negro acompañado de una enorme y llamativa rosa blanca (haciendo honor al título de la canción), acompañada de una frase para sus fans.

"Hoy hace un año que Flowes empezó a hacer feliz a la gente, y eso me hace feliz a mí. Os quiero. Gracias. Besos, Miley Cyrus", ha escrito la cantante en el post.

El pasado mes de noviembre, con motivo de su cumpleaños, la artista reunió a sus seres queridos en una íntima cita, el Chateau Marmont en Los Angeles, para interpretar por primera vez en directo su éxito global.

Cyrus compartió en sus redes sociales el vídeo de esta original versión de Flowers, como siempre agradeciendo a sus fans por el apoyo recibido este año, para los que escribió su emotivo tema Used to be young.

¡Feliz aniversario, Flowers!