Miley Cyrus explica por qué saca la lengua

¿Por qué Miley Cyrus siempre saca la lengua? Todos nos hemos hecho esa pregunta ante tal obsesión de la cantante. Pues por fin ha dado una explicación. Y es que Miley dice que es muy 'tímida' y que no sabe sonreir frente a la cámara 'porque no sabe qué más hacer'.

Ya tenemos respuesta a la eterna pregunta del año: ¿Por qué Miley Cyrus no deja de sacar la lengua? ¿Por qué esa obsesión para que todo el mundo la vea?

Ya tenemos respuesta a este gran enigma del 2013, ahora podréis finalizar el año tranquilos. Y es que la exniña Disney dice que es muy 'tímida'.

Así lo ha explicado en una entrevista en el programa de televisión Barbara Walters Presents: The 10 Most Fascinating People of 2013: "Me da vergüenza hacerme fotos, esa es la verdad. Me da tanta vergüenza que la gente me haga fotos que no sé cómo sonreír, acaba siendo incómodo, así que saco la lengua, porque no se me ocurre otra cosa que hacer".

Pues aquí está la explicación. Miley, la chica que puede ir sin pantalones pero que siente una terrible vergüenza y no sabe sonreir si le hacen fotos.

En esta entrevista también confiesa que nunca mira lo que dicen de ella: "Me niego a buscarme en Google. Desde el momento en que dejé de hacerlo, no te puedes imaginar lo feliz que soy" y lo mal que lo pasó tras la ruptura con Liam Hemsworth, asegurando que "no quiere necesitar a nadie más".