Miley Cyrus VS. Taylor Swift: "¿Y yo soy un mal ejemplo por enseñar los pechos?"

La joven y alocada Miley Cyrus, que está dispuesta a poner patas arriba los premios MTV Video Music Awards , no ha dudado en arremeter contra nada más y nada menos que Taylor Swift. Y es que la joven, a la cual conocemos por sus extravagancias y por ir desnuda casi las 24 horas del día , ha querido hablar largo y tendido.

Y lo ha hecho para la revista Marie Claire, edición americana de donde es portada. Y no solo ha criticado a la joven, actual reina de los premios y del éxito de la industria musical del momento, sino a la industria en sí.

"La gente en la industria piensa que deben hacer más dinero y me pregunto, '¿para qué quieren más dinero?'. Probablemente no podrán gastarlo todo en lo que les queda de vida", afirmaba la joven para Marie Claire.

En lo referente a Taylor Swift, que la pobre parece que no paran de salirle 'enemigos', desde su rival reconocida, Katy Perry, hasta otra que fue solo de paso, Nicki Minaj. Pues a esa lista ahora hay que sumarle Miley Cyrus. Y es que la cantante de Wrecking Ball no ha dudado en arremeter contra el último clip de la que fuese la reina country.

"No entiendo que la venganza se haga con violencia", afirmaba Miley Cyrus -aunque habló una joven que tiene un videoclip subida desnuda en una bola de demolición-. El clip que solo es una 'batalla' de mujeres contra mujeres, Miley no lo entiende y en la que solo Swift busca venganza ante el papel interpretado por Selena Gomez.



"¿Se supone que eso un buen ejemplo? ¿Y yo soy un mal ejemplo porque voy con mis pechos al aire? No estoy segura de que el busto sea peor que un arma", exponía sus argumentos Miley Cyrus. Vamos que está cansada de que la juzguen por hacer lo que mejor se le da.