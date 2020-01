Una modelo recauda 1 millón de dólares para los incendios de Australia a cambio de fotos desnuda

La modelo erótica Kaylen Ward tuvo una idea de lo más eficiente para recaudar dinero para ayudar a las víctimas de los incendios que está sufriendo Australia. Enviaría por privado una foto de ella desnuda a cada persona que hiciese una donación de al menos 10 dólares a cualquiera de las organizaciones benéficas que indicaba en un listado junto a una foto suya tapando su entrepierna con un emoji.

"Enviaré desnudos a cada persona que done al menos 10 dólares a alguna de estas organizaciones que recaudan fondos para los incendios en Australia. Por cada 10 dólares que dones, te enviaré una foto desnuda mía a tu DM. Debes enviarme confirmación de que donaste. Por favor haz RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires". A los pocos minutos, la modelo californiana empezó a recibir multitud de justificantes y en tan sólo 5 días ya ha recaudado 1 millón de dólares.

En vista del éxito, Kaylen ha cambiado su nombre en Twitter por 'The Naked Philanthropist' (la filántropa desnuda), aunque esta iniciativa también ha tenido su parte negativa: "Mi han borrado la cuenta de Instagram, mi familia no me reconoce y el chico que me gusta no me quiere hablar por ese tweet. Pero que les den, salvemos a los Koalas"

"He recaudado un millón de dólares para Australia en aras de que mi cuerpo desnudo estuviera expuesto en Internet a millones y millones de personas. Es un sentimiento aterrador ser tan vulnerable y expuesto al mundo. Pero lo hice porque quería hacer algo bueno", concluye en otro.