Mueren el actor Gene Hackman y su mujer pianista Betsy Arakawa a los 95 y 63 años

Gene Hackman (95), actor y escritor estadounidense, y su mujer pianista Betsy Arakawa (63) han fallecido tras ser encontrados muertos en su casa en Santa Fe (Nuevo México) junto a su perro.

El sheriff del condado de Santa Fe, Adán Mendoza, confirmó el jueves 27 de febrero que la pareja había muerto junto con su perro. Mendoza dijo en una entrevista el miércoles 26 de febrero que no había indicios inmediatos de que se hubiera cometido un delito. Sin embargo, no explicó la causa de la muerte ni dijo cuándo podría haber muerto la pareja, tal y como informa Santa Fe New Mexican.

Durante su trayectoria, Hackman ganó dos premios Oscar, cuatro Globos de Oro y dos BAFTA. Entre su filmografía, destacan películas entre finales de los 60 y principios de los 90 como Bonnie y Clyde, Nunca canté por mi padre, The French Connection, Mississippi Burning o Unforgiven, por cuyas interpretaciones estuvo nominado en los Oscar.