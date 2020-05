Natalia Sánchez relata el momento más emocionante de su vida

El pasado 19 de mayo, Natalia Sánchez y Marc Clotet dieron la bienvenida a Neo, su segundo hijo. Tras relatar el parto y confesar que sentía un "cocktail de hormonas inundado en lágrimas y no puedo ni ver el teclado del móvil...", la actriz ha compartido el momento en el que ha presentado al bebé a su hija mayor, Lia.

Con una tierna imagen junto con sus hijos, Natalia Sánchez ha relatado cómo ha sido la llegada del pequeño a casa. "Yo esperaba en el salón de casa, impaciente, como una niña la noche de Reyes", expresa la actriz que no pudo contener las lágrimas al "escuchar la cerradura de la puerta" y ver entrar a Lia, de la que por "primera vez que me había separado de ella 24h desde que nació". Asimismo, expresa que sentía que quizás la pequeña la "habría dejado de querer y me odiaría, por supuesto, por haber tenido otro hijo", pero todo volvió a la calma cuando "sonrió como si nada hubiera pasado".

La primera vez que Lia vio a Neo, "se quedó pasmada", pero al rato "se acercó, le tocó suavemente los pies y, en cuanto Neo se movió, ella quitó la mano corriendo y rió nerviosa". Por otro lado, Natalia Sánchez bromea diciendo que es posible que su hija "no esperaba que ese "muñeco" se moviera y estuviera calentito".

La publicación tiene más de 84.000 likes y miles de comentarios entre los que destacan el de Laura Escanes que ha confesado que ha llorado al leer sus palabras.