Natalia Sánchez y Marc Clotet anuncian que serán padres de nuevo

Natalia Sánchez y Marc Clotet empezaban el 2019 con el nacimiento de su primera hija, la pequeña Lía, una bebé que llegó prematura y que pilló a sus papás "sin los deberes hechos". Sin embargo, sus padres se sentían tremendamente afortunados y así lo hicieron saber a través de las redes sociales, donde compartieron su alegría con sus seguidores.

Pues bien, parece que la familia dará la bienvenida a un nuevo retoño en 2020. La pareja ha anunciado que espera su segundo hijo. "Nuevo bebé en camino! (otra vez…). No sé si nos ha cegado la ilusión o la inconsciencia pero el año que viene… ¡volvemos a aumentar la familia! ¡No sabéis la ilusión que hace poderlo compartir, por fin!", comenzaba explicando la actriz en Instagram.

"La verdad es que estos 4 meses, han sido muy diferentes a los primeros 4 meses de Lia. Mi atención no está puesta al 100% en el embarazo porque... bueno, porque con un bebé de 10 meses y medio... ¡es imposible! Lo cierto es que pienso mucho en cómo lo vamos a hacer el año que viene con dos bebés en casa y aun que reconozco que no tengo ni idea, porque con Lia ya me faltan manos..., no paro de repetirme a mí misma que con paciencia, amor y Marc, que es sin duda el mejor compañero de viaje, todo saldrá bien...", cuenta.

"Muchas gracias a tod@s por acompañarnos en otra aventura más. Poderlo compartir hará, como siempre, el camino mucho más llano...GRACIAS. ¡Se aceptan tooooodos los consejos del mundo…!!, terminaba Natalia Sánchez.

LÍA, LA PRIMOGÉNITA, A PUNTO DE CUMPLIR UN AÑO

Será el próximo mes de enero cuando Lía, la primera hija de Natalia Sánchez y Marc Clotet, cumpla un año de vida. En estos meses, la pareja ha compartido con sus seguidores un montón de vivencias, como los momentos dándole el pecho, su primer corte de uñas, paseos por el parque...