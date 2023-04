Nick Carter se enfrenta a una nueva demanda por agresión sexual

En diciembre de 2022, Nick Carter fue demandado por agresión sexual a una menor con autismo en el 2001. Tal y como ella señaló, los hechos ocurrieron cuando tenía 17 años y esperaba a que el cantante le firmase un autógrafo. El artista la invitó a subir al bus, la obligó a beber alcohol, la agredió y la violó.

Mientras esto se sigue investigando, el líder de Backstreet Boys ha sido acusado de nuevo por agresión sexual. La demandante es la cantante Melissa Schuman, que asegura que en 2003, cuando solo tenía 18 años años, fue víctima de una violación.

El medio Rolling Stone ha tenido acceso al documento que ella ha presentado y en él explica: "Carter se valió de su papel, estatus y poder como cantante conocido para tener acceso a ella, prepararla, manipularla, explotarla y agredirla sexualmente".

"Me he enfrentado a una reacción violenta extraordinaria por defenderme. No soy la primera, sin embargo, mi intención es que sea la última", ha dicho a la prensa tras recibir críticas por demandarlo. "Es hora de que las figuras poderosas de la industria de la música reciban el mensaje de que ya no pueden permitirse permitir y proteger a los depredadores sexuales. Lucho para hacer de la industria de la música un lugar más seguro para trabajar y actuar", ha incidido.

No es la primera vez que Melissa Schuman denuncia a Nick Carter por agresión sexual. En 2017 contó que el artista había abusado de ella en su casa de Santa Mónica: "Fue implacable, se negó a aceptar mis no por respuesta. Era pesado, demasiado pesado para salir debajo de él. Entonces lo sentí, puso algo dentro de mí", confesó.

Nick Carter asegura que se trata de una "acusación falsa"

Ante esta nueva demanda, la abogada de Nick Carter, Liane K. Wakayama, ha hecho unas declaraciones donde ha defendido que es inocente y esta denuncia es falsa: "Melissa Schuman ha estado vendiendo esta historia durante muchos años, pero su acusación era falsa cuando lo hizo por primera vez en 2017, y todavía lo es".

"Conspirar para dañar, difamar y extorsionar a Nick, sus asociados, sus amigos y su familia. Este truco de relaciones públicas no sacudirá a Nick de su determinación de hacer que la Sra. Schuman y sus cómplices rindan cuentas por el dolor y el sufrimiento inconmensurables que ha causado su conducta abusiva", ha concluido.