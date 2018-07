Una niña en coma despierta gracias a las canciones de Adele

La pequeña Charlotte Neve sufría una extraña hemorragia cerebral que le imposibilitaba la visión y el habla. Tras dos operaciones se había quedado en coma pero despertó milagrosamente cuando su madre le cantó al oído Rolling in the deep de Adele.

Todo empezó hace unos meses cuando la pequeña Charlotte Neve de siete años de edad comenzó a sentirse mal y su madre fue con ella al médico.

Los doctores descubrieron que la niña tenía una hemorragia masiva en la arteria principal que recorre la parte posterior del cerebro y decidieron parar la hemorragia con una doble operación tras la cual quedó en estado de coma.

Los doctores avisaron a su madre que este estado podía ser irreversible y que se preparará para lo peor. "Los doctores me dijeron que mi niña no podía salvarse y que le diera el último adiós", señalo la madre, Leia, al tabloide británico The Sun.

Leila fue al hospital para despedirse de su niña, durante el camino se escuchaba el éxito de Adele Rolling in the deep por la radio, una canción que solían cantar juntas.

Milagrosamente cuando se sentó junto a la cama y empezó a cantarle al oido a su hija, la niña, ante el asombro de los doctores, empezó a sonreir "Desde aquel día mi hija empezó a encontarse cada vez mejor", dice su madre.

Al cabo de dos meses Charlotte Neve se ha recuperado practicamente del todo, ya puede caminar, hablar y ha vuelto al colegio.