La nueva música deja de interesar a los 33 años

La gente deja de escuchar nueva música a los 33 años, según un nuevo estudio realizado el sitio web Skynet & Ebert , basado en estadísticas de usuarios estadounidenses de Spotify y en datos de la compañía The Echo Nest .

Según este estudio, "mientras que el gusto musical de los adolescentes está increíblemente dominado por la música más popular, esta proporción va disminuyendo drásticamente durante la veintena, antes de que su gusto madure cuando pasan a los 30 años".

"Hasta sus primeros treinta, la música mainstream representa paulatinamente cada vez menos proporción en sus escuchas. Y para el oyente medio, a mitad de la treintena, su gusto ha madurado y ya es lo que va a ser", sentencia el estudio.



Otra conclusión es que las mujeres muestran un continuado declive en sus escuchas de música pop desde los 13 hasta los 49 años, mientras que los hombres cambian súbitamente al llegar a la treintena y dejan de escuchar las canciones más famosas del momento.

Además, el estudio apunta que convertirse en padre tiene un "impacto equivalemente a envejecer cuatro años" en las escuchas musicales. El estudio, titulado Music was better back then, puede consultarse aquí.