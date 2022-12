Nueve datos sobre Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: de cómo se conocieron a su precipitada boda

"Conocí a marido en diciembre del 2014 y según lo miré noté que nuestros caminos se habían unido para siempre, desde entonces nuestro amor solo ha ido a más", escribió Cristina Pedroche el pasado 19 de diciembre en Instagram al recordar cómo conoció a su marido, el chef Dabiz Muñoz. "Cada día más enamorados y sobre todo más unidos. Gracias por estos ochos años de magia… Te amo".

Aquel día empezó una historia de amor de la que la presentadora de 34 años y el cocinero de 42 han hecho partícipes a sus seguidores a través de sus redes sociales

La pareja ha contado en entrevistas cómo se conocieron, cómo fue su primera cita e incluso el acuerdo que firmaron antes de darse el "sí, quiero" en una boda precipitada por un número en su pido de Vallecas, en Madrid.

Cómo y cuándo se conocieron Cristina y Dabiz

Fue en un showroom de una marca deportiva. Dabiz Muñoz estaba con un compañero de trabajo cuando apareció Cristina Pedroche. "Se hizo la luz", contó el cocinero en una visita a El Hormiguero.

"Nunca he sido romántico ni apasionado hasta que entró en el showroom…", contó el chef, que no fue quien dio el primer paso. "Se acercó ella. He de reconocer que siempre llevó la voz cantante... Lo bueno es que como tenemos un humor tan parecido, nos reímos mucho, desde el primer momento nos caímos bien", explicó Dabiz Muñoz sobre ese primer encuentro.

Ese día intercambiaron sus teléfonos y Cristina Pedroche lo animó a abrirse una cuenta en Instagram. "Al día siguiente iba a hacer un chat en Twitter y la primera pregunta fue de Cristina preguntándome si me había hecho Instagram y dije esta… ha venido para quedarse…", contó sobre sus primeros contactos.

La primera cita de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

La primera cita de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz fue una cita deportiva, que apalabraron en aquel showroom. Quedaron para correr y Pedroche tuvo la mala pata de ponerse mala ese día. Aún así no canceló, quería ir a por todas.

"Le dije de ir a correr un día y cuando me levanté estaba malísima", contó Pedroche en Zapeando. "Me levanté con fiebre, pero me dio igual porque sabía que él iba a ser para mí".

"Cuando empezamos a correr y metí ahí un poco de pico y pala y me enteré de que estaba soltero, dije ‘Se acabó esto. Me estoy encontrando mal, me voy al coche”, contó la presentadora que después de la cita siguió hablando con Dabiz por WhatsApp.

Cómo se descubrió la relación

Un mes después de conocerse en el showroom, ya en enero de 2015, salieron a la luz las primeras imágenes de la pareja que confirmaron la relación de la que ya se hablaba en redes sociales.

El propio Dabiz Muñoz avivó los rumores cuando decidió compartir una foto de Cristina Pedroche dando las Campanadas en laSexta y al salir en su defensa cuando saltaron las críticas a la presentadora por su vestido transparente. “Pena de gente anclada en el pasado y llena de prejuicios y clichés. Olé, tú!! @CristiPedroche”, escribió Dabiz Muñoz.

Días después Cristina Pedroche caldeó el ambiente al asistir "a la inauguración de Streetxo Madriz del bonito @dabizdiverxo". "A ver si se me pega algo...", escribió la presentadora que luego se fue a ver al Rayo.

26, el número que marcó su boda

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz no tardaron en darse el "sí, quiero". Se casaron el 24 de octubre de 2015, una vez que Dabiz Muñoz consiguió los papeles de divorcio (estuvo casado con la cocinera Ángela Montero entre 2010 y 2014). "Quisimos que fuera al día siguiente. Quizá tanta prisa hizo que no hiciéramos nada especial", contó en su día Cristina Pedroche.

La presentadora ha reconocido que fue ella quien precipitó la fecha. "Yo lo hice a los 26 y forcé la máquina para que así ocurriera porque es una cifra que va conmigo, es mi número preferido desde siempre y quería casarse con esa edad", contó en Zapeando sobre su enlace. "No hacía falta que fuera deprisa y corriendo y en vaqueros, pero la verdad que muy bien", explicó sobre la ceremonia celebrada en su casa.

El acuerdo prematrimonial de la pareja

Antes de darse el "sí, quiero", Cristina Pedroche consiguió un compromiso prematrimonial de Dabiz Muñoz.

La pareja llegó a un pacto gastronómico. Dabiz tiene que hacer la cena "una o dos veces" a la semana, ya que según ha comentado Pedroche en más de una ocasión ella no cocina absolutamente nada. La presentadora reveló el acuerdo en Zapeando dejando a sus compañeros sorprendidos. "Hija, qué acuerdo de mierda", le dijo Valeria Ros quien aseguró que esperaba escuchar algo con "más salseíto". "Es que de lo otro (en referencia al sexo) no hace falta que pongamos acuerdo", le dijo Pedroche.

"David es cocinero, pero, cuando llega a casa, no le apetece cocinar", añadió para aclarar el motivo de su acuerdo.

Las croquetas de Pedroche

Al hablar de gastronomía, hay que hablar de las croquetas de Pedroche, un plato fijo en el restaurante de Dabiz Muñoz.

El cocinero las llama así porque las croquetas fueron un elemento clave del día de su pedida de mano. "Le iba a pedir matrimonio y como a los dos nos encantan las croquetas hice una fuente gigante para ella y debajo puse el anillo. Nos comimos 12 cada uno y aún quedaban como 20, no podíamos más y empezamos a escarbar hasta que lo encontré", contó el chef en una entrevista con Joaquín. " Después de eso, estuvimos trabajando en esa croqueta que representase a Cristina a la perfección".

Alianzas de oro negro

En esta historia de amor un tanto atípica, tenía que haber unas alianzas también atípicas. Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz cerraron su boda colocando en sendos dedos anulares alianzas de oro negro diseñadas por ellos mismos.

En esta boda atípica se incluye también el lugar —el piso de la pareja en Vallecas—, el look de la novia —una blusa en color salmón, vaqueros negros y unas deportivas— yo el menú de la boda. "Después de la ceremonia, David se fue a trabajar y yo me fui a casa de mis padres a comer ensalada de pollo y un bizcocho de chocolate que me hizo mi prima Marta", comentó la presentadora. "Quizá no es la boda soñada por las niñas, pero ya habrá tiempo de celebrarlo".

Cristina Pedroche llevó el pelo recogido ese día para dejar el protagonismo al collar que lucía. "Era lo único especial que llevaba puesto. Siempre la echo de menos, pero esa mañana, quizá, un poco más", contó en ¡Hola!."Sé que se sentirá orgullosa de mí", añade.

Los negocios de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz forman un tandem perfecto también a nivel laboral. Cristina Pedroche, que estudio Turismo y ADE, ha cogido las riendas del negocio para que su chico se dedique a lo que mejor sabe hacer: crear en la cocina.

"Ahora mismo se dedica un 60% al mundo XO y un 40% a la televisión", contó Dabiz Muñoz en mayo sobre la implicación de su mujer en el Grupo XO. "¡Hace un currazo! Hay reuniones a las que ni siquiera voy yo. Lo gestiona ella con Pedro [Casado, CEO de la empresa]... y ni me entero".

Con la implicación de la presentadora en el grupo, ahora la parte de gestión la llevan profesionales más formados, incluido un director de operaciones al que Dabiz Muñoz se resistió al principio. "Ahora todo está mejor gestionado, el restaurante funciona mejor que nunca y se come mejor que nunca. A veces me siento en las reuniones de la oficina y no digo nada. Escucho, me encanta lo que cuentan, les digo que sí... y ya hemos terminado", contó el chef sobre el cambio experimentado.

Cristina, Dabiz y la posibilidad de ser padres

En estos años de relación, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz han tenido que enfrentarse en numerosas ocasiones a preguntas sobre si tienen intención de tener hijos o han descartado la posibilidad de ser padres.

El último en enfrentarse a esta pregunta fue Dabiz Muñoz en una entrevista en el programa El Novato. "Es verdad que yo ya empiezo a ser mayor, pero Cristina es muy joven todavía. No he renunciado a ello, simplemente es que pienso que no es el momento”, dijo el cocinero revelando la conversación de pareja que han tenido sobre el tema.

"Si algún día somos padres será porque los dos nos podamos hacernos cargo porque tenemos claro que ser padres no significa que ella se tenga que hacer cargo de todo, ni que tenga que sacrificar su carrera. Queremos compaginarlo todo de tal manera que sí alguno tiene que renunciar a algo sea equitativo", explicó.