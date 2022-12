Así será el vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2023: maquillaje, peinado y "trozos de cosas"

Ya es una tradición. El vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas se convierte cada año en tema de conversación. Todas las miradas están puestas en ella desde hace ya nueve años, cuando comenzó a ser la protagonista de las Nocheviejas de Antena 3.

Debutó en laSexta sin pensar que sus elecciones estilísticas terminarían convirtiéndose en una sensación, un fenómeno que vive con nervios a pesar de las numerosas críticas.

Pero nada le va a aguar la fiesta a Cristina Pedroche, que a falta de poco más de una semana para las Campanadas ya tiene todo listo para la noche más importante del año. "Otros años cuando quedan pocos días siempre tengo la duda de si será el correcto, este año si me veis, estoy tranquila, es el año", ha adelantado en su programa de laSexta.

Cristina Pedroche adelanta que el vestido tendrá "trozos de cosas"

Ha sido en Zapeando donde la presentadora ha deslizado algún detalle de lo que veremos esta Nochevieja. Aunque siempre guarda el misterio hasta el último momento no ha podido resistirse a dar alguna pista.

Pedroche aseguraba que el look tendrá "trozos de vestidos y cosas" antes de dar una clave: "A lo mejor no solo se cose". Sin duda alguna la apuesta es fuerte: "Es el año que más cosas pasan, más show. Si normalmente me quiso la capa y tengo el vestido, este año hay más".

Maquillaje y peluquería: sus aliados

Su plan es no dejar indiferente a nadie y para ello cuenta con tres asesores de lujo. Josie se encarga de asesorarla en elección del vestido, Óscar Lozano del peinado y Carolina Moreno del maquillaje. Son sus tres mosqueteros.

En una charla con la revista ¡Hola!, Óscar Lozano promete que la sorpresa va a ser grande. "Creo que va a ser el mejor de todos los años", dice sobre el vestido, que irá a acompañado de un peinado arriesgado. "Muchas veces menos es más. Aunque nosotros somos de más es más", adelanta.

La noche empieza pronto para el equipo. Suelen estar ya en la Puerta del Sol alrededor de las 16:00 horas, con tiempo suficiente para que todo salga a pedir de boca. "Normalmente primero es maquillaje, incluso a veces lo hacemos simultáneamente. Cuando terminamos, nosotros cenamos y ella se queda en el camerino repasando el guion, intentando estar tranquila y sobre las 23:00 empieza la tarea de vestuario y la microfonan. A las 23:30 h, se intenta que ya esté en el set frente al reloj", desvela.

Carolina Moreno también ha dado algunas pinceladas a ¡Hola! sobre cómo será el vestido con el que Pedroche despedirá el 2022. Asegura que será "reivindicativo, diferente y sorprendente". Nunca hay nada cerrado hasta el día de las fotos promocionales, cuando ya se decide el que será el estilismo definitivo.

El maquillaje siempre debe resultar armonioso junto al look y el peinado. "Además de la temática de cada año, me inspiro también en las últimas tendencias y entre todos conseguimos que el resultado sea espectacular", dice la maquilladora, que destaca que la presentadora no sigue niguna rutina de belleza especial ese día. "Se cuida la piel durante todo el año", afirma.