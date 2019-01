Nuria Fergó responde a las críticas por publicar una foto en ropa interior

Nuria Fergó ha sido protagonista de las últimas críticas en Instagram. La cantante publicaba una imagen en la que la vemos con el pelo mojado, sin gota de maquillaje y en ropa interior. Posaba frente al espejo para enseñar a sus seguidores el conjunto de lencería que le habían traído los Reyes Magos, que con ella dice, "acertaron con la talla".

Junto a la imagen, Fergó escribió: "Feliz a mis casi 40 años, también me siento sexy", junto a los hastag #superwoman #sinmaquillaje #talcual #alnatural #sincomplejos. Una publicación que honra la valentía de mostrarse tal cual es, sin rendirse a los cánones de belleza que imperan a día de hoy en las redes sociales.

Una vez más, los haters aparecieron y criticaron a la cantante sin piedad: "no creo que una mujer tenga que exhibirse así para demostrar lo que vale", "cuando no se venden discos... se vende cuerpo, ¿no?", "¿qué necesidad tienes de salir como una niñata en el baño haciéndote un selfie en ropa interior?". Estos eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Fue a través de los stories donde Fergó quiso dejar claro que "estaba en shock". "Es la foto que más likes tiene, no sé si son 13.000 y mil comentarios... es que no lo entiendo, más que nada porque estamos hartos de ver anuncios, chicos, chicas, ropa interior... si es que no es nada. ¡Es carne, señores! En la playa hacemos lo mismo".

"Ya sabéis que soy cantante, soy actriz, me encanta la publicidad. Si me cogieran para hacer un anuncio de ropa interior, ¿qué pasaría? ¿Saldría en los periódicos? Porque claro, la Fergó es cantante y eso no puede hacerlo. Es surrealista", dice en tono irónico.

"A los ofendidos y defraudados, decirles que este Instagram es mío, lo gestiono yo y el contenido es personal y profesional y yo decido qué fotos hacerme. No os he pedido vuestra opinión para saber si es correcto o no publicar una foto en ropa interior", ha añadido.

"Si no os gusta es muy fácil, no lo miréis. Para nada quiero dañar vuestra sensibilidad pero POR FAVOR os pido que dejéis de decir 'es que no va con ella, no le pega hacer eso, ella canta, etc. Eso SÍ me molesta. Si lo hago es porque quiero y eso me basta. ¿En qué siglo vivimos?", ha explicado, antes de afirmar que seguirá publicando lo que le venga en gana.