Pablo Alborán defiende el acto heroico de Alejandro Sanz

Pablo Alborán ha sido el último de los famosos que ha querido manifestarse y alabar la actuación de Alejandro Sanz hace unos días donde expulsó a un hombre que estaba maltratando a una mujer mientras Sanz actuaba en un concierto en México.

Pablo se encuentra en estos momentos en Chile donde ha vivido una mágica noche tras actuar en el Festival de Viña del mar y gozar del aplauso del público chileno. Antes de su actuación el cantante ofreció una rueda de prensa donde habló del tema de Alejandro Sanz y otros.

Así, Alborán comenta que él se hubiera vuelto loco en esa situación: "Me pareció una reacción admirable, yo me habría vuelto loco, este tipo de cosas no se pueden permitir, jamás, nunca".

Pablo aseguró que cuando vio las imágenes se "revolvió por dentro", y considera que Alejandro actuó de una forma "muy humana" a pesar de tener un micrófono en la mano.

"Él no gritó, tuvo una reacción muy humana, dejó el micrófono, soltó la guitarra e intentó que echaran a este energúmeno del público y esto es muy admirable", termina diciendo el cantante.