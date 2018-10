Patricia Montero publica una foto desnuda para hacer una reflexión y vuelve a causar polémica

Patricia Montero siempre se ha mostrado como una firme defensora de la vida saludable. La actriz ha escrito un libro titulado 'Pon en forma tu yo interior' donde da algunas claves para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. Además, a través de sus redes sociales, enseña posturas de yoga y da algunos consejitos por si sus seguidores quisieran adentrarse en esta disciplina.

Sin embargo, desde que hizo público que estaba embarazada de su segundo hijo, muchos usuarios no han tardado en criticar sus hábitos. La semana pasada muchos advertían que era peligroso para su bebé que practicase "peligrosas" figuras de yoga encima de las rocas y ahora ha sido un desnudo lo que ha despertado la furia de sus 'haters'.

La actriz publicaba en su muro una imagen suya haciendo yoga, sin nada de ropa, y acompañada de la frase: "Tu cuerpo desnudo debería pertenecer sólo a aquellos que se enamoran de tu alma desnuda". Un alegato a favor del amor verdadero que no ha gustado a todos, ya que no ven con buenos ojos que practique arriesgadas posturas estando embarazada. Por el contrario, algunos de sus seguidores han salido en su defensa y han explicado que esa foto no tiene porque ser actual.