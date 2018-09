Critican a Patricia Montero por hacer este tipo de ejercicio durante su embarazo

Si hace solo unos días los usuarios de las redes caían rendidos a los pies de Patricia Montero tras publicar un sugerente topless donde nos enseñaba sus "curvas de la felicidad", esta vez han sido los haters los que han llenado de comentarios negativos en Instagram de la actriz.

Patricia Montero, que está embarazada y espera su segundo hijo, siempre ha sido una firme defensora de la comida saludable y la vida sana. De hecho, la joven ha escrito un libro sobre este tema: 'Pon en forma tu yo interior'. En sus redes hemos visto cómo se pone en forma con el paddelsuf o practica yoga. Y precisamente esta disciplina es la que ha sido objeto de críticas.

A algunos seguidores les ha parecido peligroso que la actriz practique yoga encima de las rocas estando embarazada.

"A mí me parece que es una gran gimnasta, está muy en forma y es superflexible, si bien es cierto que una embarazada no está enferma (soy madre de dos niños y me dedico profesionalmente al mundo del fitness) creo que se ha de tener un poco de cuidado... ese ejercicio en una colchoneta, perfecto. Pero está encima de unas rocas, ¿y si pierde el equilibrio? (a todo el mundo puede pasarle) las consecuencias podrían ser muy graves. Repito que estoy a favor del ejercicio durante el embarazo... pero con un poco de cabeza", comentaba una usuaria. "Me parece poco prudente... si pierdes el equilibrio.. telita", escribía otro.