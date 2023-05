Pedri: su edad, cuántos goles lleva, su hermano Fernando y su última pareja conocida

Pedri es una de las jóvenes promesas futboleras de este país. Comenzó sus andanzas en la Unión Deportiva Las Palmas en 2019, aunque un año después se pasó al FC Barcelona y es donde actualmente está jugando. A pesar de su corta edad, el futbolista de Tenerife ha despuntado y ha llegado a ser campeón de La Liga.

El casi fichaje de Pedri por el Real Madrid

Pedro González López nació en Tegueste (Santa Cruz de Tenerife) en 2002 y desde muy pequeño estuvo interesado en el fútbol. A los 15 años, jugaba en el Juventud Laguna de Tenerife y recibió una llamada del Real Madrid porque algunos ojeadores ya se habían fijado en él, sin embargo, el destino no quiso que fichara por ellos.

En febrero de 2018, viajó a la capital para las pruebas, aunque el mal tiempo y varios problemas técnicos hicieron imposible que demostrara su talento. "Gracias por venir y adiós", fue la frase con que le despacharon. Aún así siempre ha explicado que lo agradeció porque un año después ficharía por Las Palmas, su trampolín de salida al Barcelona.

Los goles de Pedri en el FC Barcelona

El equipo blaugrana pagó cinco millones de euros por el canario y no tardó nada en convertirse en una pieza fundamental de la plantilla. En este equipo, ha jugado 108 partidos, 88 como titular, y ha marcado 16 goles.

De hecho, ha participado en alguna de las competiciones más importantes del mundo como la Copa del Rey, Europa League, el Mundial de Qatar, los JJOO o la Nations League, entre muchas otras.

La relación de Pedri con su hermano Fernando

La familia de Pedri siempre ha apoyado la decisión del joven de trasladarse a Barcelona, sin embargo, su vínculo más grande es con su hermano mayor Fernando. Los dos viven juntos en la ciudad catalana, donde él trabaja como cocinero en un restaurante. Fue gracias a su padre de quien aprendió el amor por ser chef.

Incluso Fernando es quien cocina en su casa con Pedri. "Es un buen cocinero, todo lo que hace me gusta. Ha aprendido de mi madre, que es una buena maestra. No se ha atrevido aún a hacer sus croquetas, pero seguro que cuando las haga no le quedan igual", dijo el futbolista en un video de Instagram.

"La adaptación a Barcelona fue muy fácil porque tampoco salgo mucho de casa y la convivencia con mi hermano la llevo muy bien. Había más roces cuando estábamos en casa de nuestros padres, pero como aquí estamos solo nosotros, si me enfado con él no tengo a nadie con quien hablar", contó en una entrevista con Vanity Fair.

Los dos comparten el mismo ritmo de vida tranquilo y casero. Disfrutan de planes como ver películas en casa con manta antes que salir de fiesta. Entre sus hobbies, se encuentran el FIFA o un juego de mesa llamado Teqball: "Mi hermano hace muchas más trampas que yo, siempre le doy algún punto de ventaja para que no se cabree".

O también ver streaming de Ibai Llanos o series cómicas españolas.

El romance de Pedri con una concursante de reality

El canario ha sido muy discreto con su vida privada y poco se sabe sobre ella, sin embargo, a finales de 2022 empezó a coger fuerza la teoría de que estaba saliendo con una modelo, influencer y exconcursante de un popular reality de televisión llamada Tania Déniz.

"Han tenido una noche de amor. Esta relación se inició hace un mes y hay mucha conexión entre ellos. se han visto de manera esporádica", dijo un periodista sobre este romance. Además, aclaró que el futbolista estaba de acuerdo en que difundiera esta noticia.

No se sabe si actualmente es su novia o no, pero ninguno de los dos ha confirmado o negado esto. Aunque todo apunta a que no porque ella mantiene otra relación.