Sabrina Carpenter posa desnuda para 'Rolling Stone'

Apenas unas horas después de anunciar el álbum Man's Best Friend, Sabrina Carpenter se convierte en la protagonista de la revista Rolling Stone.

La artista ha comenzado así la promoción de su séptimo álbum, del que ya ha desvelado su controvertida portada. Y lo hace posando desnuda y de perfil para el mencionado medio musical.

Como si de una divinidad se tratara, la intérprete de Expresso luce una larguísima melena rubia que le tapa parte de su cuerpo mientras mira absorta hacia una luz que la ilumina. Tan solo viste unas calcetas transparentes.

Este posado se produce en una sala rodeada de cachimbas, por lo que hace más enigmático el concepto que la artista ha querido transmitir junto a Rolling Stone.

Con esta portada, Sabrina Carpenter ha continuado con ese halo sexual que se ha puesto a debate en redes sociales entre la ironía y la cosificación femenina, concretamente por la portada de Man's Best Friend.

Sus intenciones al lanzar Man's Best Friend

En lo que respecta a la entrevista que ha concedido para la revista de música, la intérprete de Please, please, please ha abordado todo el conceto de su nuevo álbum: "Si de verdad hubiera querido, podría haber alargado Short n' Sweet muchísimo más. Pero estoy en ese punto de mi vida en el que pienso: 'Un momento, no hay reglas'".

Carpenter ha defendido así no esperar demasiado para publicar un nuevo álbum si el trabajo ya está hecho: "Si me inspira escribir y crear algo nuevo, prefiero hacerlo. ¿Por qué esperaría tres años solo por esperar tres años? Todo se trata de lo que se siente bien. Estoy aprendiendo a escuchar eso mucho más, en lugar de lo que se percibe como lo correcto o lo incorrecto".