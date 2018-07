Las autoridades desoyen la petición de famosos por salvar a Excálibur

Hasta la mismísima prima del rey Don Felipe, Marie-Chantal, ha mostrado su apoyo a la campaña #SalvemosaExcalibur, en defensa del perro de la auxiliar de enfermería, Teresa Romero, contagiada de ébola, y su marido Javier Limón. Ha sido el primer miembro de la realeza europea en mostrar su apoyo a Excálibur, que finalmente fue sacrificado pasadas las 6 de la tarde de ayer.

Save Excalibur from Star ⭐️ #salvemosAExcalibur why not quarantine him not euthanise him!!! #Excalibur http://t.co/bTn7croVME