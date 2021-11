Piqué, más allá del fútbol: sus cuestionados inicios con Shakira y cuánto dinero tiene

Gerard Piqué es mucho más que el central del Fútbol Club Barcelona. El deportista, uno de los rostros más conocidos del deporte español, se ha ganado al público juvenil gracias a su alianza con el streamer Ibai Llanos, una unión que ha cambiado la forma de narrar los encuentros deportivos. Además, sus abultadas cuentas bancarias rinden cuentas de su buen ojo para los negocios.

Su relación con Shakira y sus hijos Milan y Sasha

Shakira y Pique comenzaron su relación entre finales de 2010 y principios de 2011, poco después de que la Selección Española despuntase en el Mundial de Sudáfrica llevándose el trofeo de la competición.

En 2012 llegaba al mundo su primer hijo en común, Milan, que ahora tiene nueve años, y en 2015 nacía Sasha, el segundo retoño, que ahora tiene seis. De ellos habló el futbolista en su última entrevista con TV3, asegurando que los pequeños sufrían mucha presión por ser hijos de padres conocidos.

Shakira y Gerard Piqué // Gtres

"Recuerdo que mi padre no me dejaba ganar nunca, y en cambio, con Shaki, a veces les dejamos ganar porque entendemos que ellos tienen un contexto completamente diferente a lo que yo o ella tuvimos, que eran padres no conocidos, no teníamos esta presión. Nuestros hijos viven con una presión excesiva", apuntó. "Es lo que es, han nacido con eso y creo que es importante que a veces tengan victorias personales aunque sea en casa. Jugando al fútbol con Milan o Sasha les dejas ganar, porque si ya les costará tanto o tendrán esta presión para ganar fuera de casa, que sientan que tienen estas victorias personales aquí", añadía.

Shakira y Piqué // antena3.com

El origen de su relación con Shakira, ¿con infidelidad a su ex?

En el año 2010, el mismo en el que España ganó el Mundial de Sudáfrica, Gerard Piqué mantenía una relación con Nuria Tomás, hija del reconocido empresario Enrique Tomás. Nada más terminar la competición, el futbolista y su chica disfrutaron de unas paradisíacas vacaciones, donde los paparazzi los pillaron muy acaramelados.

Gerard Piqué y Nuria Tomás en 2010 // GTRES

Sin embargo, Piqué y Shakira ya se habían conocido. Se vieron durante el rodaje del videoclip Waka Waka (sintonía oficial del Mundial) y varias fuentes apuntaron en aquel momento que las chispas habían saltado entre ellos. También tuvieron varios encuentros al finalizar la competición, cuando la Selección Española de Fútbol llegó a Madrid para celebrar el título, y a partir de ahí los rumores sobre una posible relación comenzaron a subir como la espuma. Gerard Piqué rompió con Nuria y empezó una historia de amor con la colombiana que se mantiene a día de hoy. ¿Era ya 2011?, ¿todavía 2010? Nunca se ha confirmado cuándo empezaron a estar juntos.

El Waka-Waka es el himno oficial de este Mundial // EFE

El salario de Piqué en el Barça

El jugador acaba de aceptar para esta temporada una significativa rebaja salarial con el Fútbol Club Barcelona, que no está pasando por un buen momento ecónomico, viéndose obligado a reducir el salario de sus deportistas. Hasta ahora, el catalán percibía 950.000 euros al mes, lo que se traduce en 11 millones y medio de euros al año, según fichajes.com. Sin embargo, esta cantidad podría haberse visto reducida a la mitad tras el nuevo acuerdo, aunque es un dato que todavía no se ha confirmado. "Ahora juego por cuatro duros", le dijo a su colega Ibai Llanos en Twitch.

En el caso de que la reducción de salario sea la mitad, Piqué recibiría cerca de 6 millones de euros al año por su contrato con el Fútbol Club Barcelona.

Gerard Piqué, con el Barça // Getty Images

Cuánto dinero tiene: lo que le dijo a Broncano

Fue en el año 2018 cuando Gerard Piqué visitaba La Resistencia por primera vez, el programa en el que David Broncano acostumbraba a preguntar a sus invitados por los ahorros que tenían en el banco. Casi sin titubear, Piqué respondió dando una aproximación: "en patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año".

Rápidamente, el equipo del programa consultó la cifra. Eran 57 millones de euros. "No, no son 57 millones, son muchos más", se jactaba el jugador. Pocos días después, el diario El País apuntaba que el montante y el patrimonio de Piqué se acercaban más a los 76 millones de euros.

Sus negocios e inversiones

Los negocios de Piqué van más allá del fútbol. El Grupo Kosmos, empresa de la que es presidente, fue la encargada de comprar los derechos de La Copa Davis durante 25 años, un negocio que cambia la manera en la que se retransmitía la competición hasta ahora y que probablemente le esté reportando grandes beneficios económicos. Comparte sociedad con Hiroshi Mikitan, fundador de Rakuten, y otros socios.

Sus inversiones se centran en compañías de alimentación, bebidas isotónicas, una empresa de gafas de sol que gestiona su familia y los eSports. Su padre es presidente también de la sicav Kerard 3 Invest, que contaba con un patrimonio de 11,6 millones de euros hasta que se transformó en una S.L, y según Idealista, Piqué es el propietario de un edificio en el centro de Barcelona valorado en 15 millones de euros.

En 2018 el futbolista compró el FC Andorra y lo primero que hizo fue liquidar la deuda que acumulaba el club, de 600.000 euros. El grupo Kosmos se convertía en el dueño de la nueva S.A, que aunque ha obtenido buenos resultados deportivos, sí ha notado dificultades económicas del año de la pandemia.