Piqué e Ibai: la amistad que nació en Twitch y que ha creado una alianza de negocios

Gerard Piqué e Ibai Llanos han creado un tándem con el que están potenciando sus negocios. Gerard Piqué-Ibai Llanos S.A es la alianza que han creado el futbolista y el streamer que surge de una amistad que nació con un encuentro en Twitch, te contamos su historia.

Piqué, el primero en seguir a Ibai

Ibai Llanos cuenta con más de seis millones de seguidores en Twitter, por lo que es normal que no pueda estar al tanto de todas las personas que le siguen. Esto le ocurrió con el escalador Alberto Ginés, quién consiguió el oro olímpico el pasado verano en los Juegos Olímpicos de Tokio; y también le ocurrió con el mismísimo Gerard Piqué.

"Un día me di cuenta de que Piqué me seguía y yo no, le empecé a seguir y le comenté lo del programa. Le gustó la idea y quedamos para hacerlo. Que nadie se piense que han intervenido representantes o anunciantes, esto ha pasado así, hemos hablado y hemos quedado", explicó Ibai refiriéndose al estreno de su sección Charlando tranquilamente.

En este espacio, el streamer entrevista, de forma totalmente improvisada y sin ningún tipo de guion, a personajes famosos. Si bien empezó enfocado a personalidades de diferentes ámbitos, la aparición de Piqué en el primer programa sentó un precedente y se convirtió, involuntariamente, en un espacio de entrevistas a futbolistas por el que pasaron Iniesta, Sergio Ramos, Agüero o Dybala.

Una unión para potenciar sus negocios

Más allá de la amistad que surgió en febrero de 2021 a raíz de la aparición del futbolista en el canal de Twitch de Ibai, ambos comparten una visión de negocio similar. Tanto es así, que les ha llevado a crear una alianza para potenciar sus negocios creando Gerard Piqué-Llanos S.A, una sociedad con la que ya han iniciado varios proyectos.

En verano de 2021, compraron los derechos de la Copa América para comentar en exclusiva en España los partidos de la Copa América de Fútbol. Más tarde, adquirieron los derechos para comentar todos los partidos de Messi con el PSG en la Ligue 1 francesa, por lo que Ibai pudo comentar en exclusiva el debut de la estrella argentina en el equipo francés en su canal de Twitch.

Un stream que fue todo un éxito, ya que solo en España lo siguieron en directo más de 500.000 personas y más de dos millones de usuarios han podido verlo en algún momento independientemente de su retransmisión en directo.

Presentarán su equipo de fútbol en el Palau Sant Jordi

La última aventura empresarial del tándem Piqué-Llanos fue comprar en septiembre el equipo Astralis Stormbringers, que había ascendido recientemente a la Superliga. Según Dot Esports, el creador de contenido y el defensa del F.C. Barcelona tuvieron que desembolsar 300.000 euros por el equipo, que presentaron en un vídeo publicado en redes sociales donde animaban a sus seguidores a formar parte de este proyecto ayudando a escoger el logo y el nombre.

Un equipo que presentarán el próximo 15 de diciembre en un evento gratuito en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con capacidad para 15.000 personas. Durante el evento, presentarán toda la información del equipo y jugarán un amistoso contra el Karmine Corp, uno de los mejores equipos europeos. Para la vuelta, el equipo de Piqué e Ibai viajará a París y jugarán bajo la pirámide de cristal del Louvre.