Los precios de las entradas de Taylor Swift en París: cuánto cuesta la pista, la grada y el VIP

Será el próximo 13 de julio cuando los afortunados fans de Taylor Swift que hayan recibido el código exclusivo puedan acceder al link de Ticketmaster para conseguir las entradas para ver a su ídolo.

Conseguir tickets para estar el próximo 30 de mayo en el Estadio Santiago Bernabéu se ha convertido en toda una yincana. Son muchos además los que se preguntan cuánto dinero tendrán que desembolsar para ver a la cantante en el segundo concierto que ofrece en España en toda su historia.

Así, una manera de tener una estimación aproximada consiste en fijarse en los precios de las entradas para otros países europeos. Hace unas horas se conocían los precios de Londres y ahora que se han puesto a la venta los tickets para el estadio La Defense Arena de París nos podemos hacer una idea del precio de las entradas en euros.

Los precios en euros de las entradas para ver a Taylor Swift en París:

Golden Circle (diamante): 157,50€

157,50€ Acceso general (pista): 97€

97€ Grada baja: 168,50€

168,50€ Grada baja (visión reducida): 91,50€

91,50€ Grada media: 113,50€

113,50€ Grada media (visión reducida): 69,50€

69,50€ Nosebleeds: 86€

VIP 1: 827.40€

827.40€ VIP 2 : 552.40€

: 552.40€ VIP 3 : 442.40€

: 442.40€ VIP 4 : 387.40€

: 387.40€ VIP 5 : 387.40€

: 387.40€ VIP 6 : 332.40€

: 332.40€ VIP 7: 277.40€

Aunque muchos fans suponen que estos precios serán los mismos para España, lo cierto es que el salario mínimo en Francia es superior al de nuestro país.

Mientras en el territorio nacional el salario base de un trabajador es de 1.080 euros, en Francia ronda los 1.400 euros mensuales. Esto podría significar que la cifra para ver a Tyalor Swift en España podría ser un poco más baja.

Qué incluyen los paquetes VIP de Taylor Swift

Taylor Swift ha incluido varios paquetes VIP en la venta de entradas. Repasamos aquí lo que lleva cada uno de ellos:

El pack Ready for it lleva una entrada general para pista y acceso preferente, cuatro pegatinas especiales, una tote bag, un pin, una postal, una lámina y una cinta para el cuello.

El pack I remember it all too well incluye una entrada en grada con buena visibilidad, cuatro pegatinas especiales, una tote bag, un pin, una postal, una lámina y una cinta para el cuello.

El pack Karma is my boyfriend contiene una entrada para pista en la parte delantera y acceso preferente, cuatro pegatinas especiales, una tote bag, un pin, una postal, una lámina y una cinta para el cuello.

El pack It's a long time coming lleva una entrada en grada en localidad óptima y reservada, cuatro pegatinas especiales, una tote bag, un pin, una postal, una lámina y una cinta para el cuello.

La venta de entradas en París, suspendida

Ticketmaster, empresa responsable de la gestión de venta, anunciaba solo unas horas después del arranque que la venta de entradas para los shows en Francia quedaba suspendida hasta nuevo aviso.

Esta paralización no significa que los precios de cada ticket varíen, sino que se trata de un problema con los códigos de acceso. Al parecer, algunos no serían válidos.

La compañía notificará un nuevo proceso de venta de entradas "lo antes posible".