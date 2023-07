¿Qué pasa si pierdo el código para comprar las entradas del concierto de Taylor Swift en Madrid?

THE ERAS TOUR EN ESPAÑA

La compra de entradas para ver a Taylor Swift en Madrid el próximo 30 de mayo de 2024 se ha vuelto una yincana solo apta para deportistas —y fans— de nivel extremo.

La criba de Ticketmaster para evitar que la plataforma se colapse ha hecho que muchos fans caigan en decepción. Son miles los seguidores los que a pesar de haber completado el registro no han recibido el código exclusivo para acceder a la preventa del próximo 13 de julio.

Este día solo podrán adquirir tickets los fans que hayan sido congratulados con un enlace de acceso y un código, las únicas llaves maestras permiten el acceso a los tickets. Se podrán comprar cuatro entradas por código.

Cómo saber si puedo acceder a la preventa del 13 de julio: cuándo llegan los códigos

Para acceder al proceso de compra de tickets -13 de julio a las 14:00h-, es necesario que Ticketmaster te haya enviado varios códigos a través de dos SMS.

Estos tendrían que llegarte la tarde antes del día de la venta oficial, es decir, el 12 de julio. Sabrás que los vas a recibir porque Ticketmaster te lo notificó con un email el pasado 5 de julio. Mientras, otros han caído en la "lista de espera".

Qué hacer el día 13 de julio a las 14:00 horas

Desde Ticketmaster recomiendan entrar a la preventa a la hora en punto, ni antes ni después.

Una vez sea la hora, haz click en el link que has recibido y entrarás a la cola virtual. Una vez la pases, podrás poner tu código y comprar un máximo de cuatro entradas.

Cabe destacar que tener acceso a esta preventa exclusiva no garantiza adquirir las entradas, ya que la disponibilidad es limitada. Las entradas se venderán por orden de llegada a la cola virtual.

Qué hacer si has perdido el código de preventa

No puedes hacer nada. Ticketmaster envía DOS SMS a cada persona seleccionada, una doble verificación que no puedes extraviar si quieres acceder a la preventa.

En estos dos SMS, se te facilitará:

La información sobre la venta, los horarios y un enlace directo para la compra

El código exclusivo y personal con el que acceder a la venta que te permite comprar cuatro entradas.

Quiénes pueden acceder a la preventa del 13 de julio

Solo los fans que hayan recibido enlaces y códigos de acceso a través de Ticketmaster podrán acceder a la venta de entradas de Taylor Swift en Madrid, que comienza el 13 de julio a las 14:00 horas.

Si no tienes estos dos elementos, no intentes acceder a la cola, ya que no será posible comprar entradas sin código previo.

Qué hacer si Ticketmaster te ha puesto en "lista de espera"

Mantenerte atento. Estar en la lista de espera significa NO tener acceso a la venta del 13 de julio.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que Ticketmaster pueda contactar contigo en un momento posterior, SOLO SI QUEDASEN ENTRADAS DISPONIBLES, y te envíen el código y el acceso exclusivo para que puedas adquirirla.

Por este motivo, es importante que a partir de las 14:00 horas estés atento a tu correo electrónico por si se diese esta posibilidad. ¡Mucha suerte!