Las primeras palabras de Dabiz Muñoz tras el nacimiento de su hija Laia con Cristina Pedroche

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz todavía siguen celebrando el reciente nacimiento de su pequeña Laia. La humorista dio a luz el pasado viernes en el Hospital Montepríncipe de Madrid sobre las 4 de la madrugada a su primera hija.

Hasta el momento, ninguno de los dos se había pronunciado sobre ello, más allá del post de Instagram en el que anunciaron el nombre de la bebé. "Te amaremos y protegeremos siempre. Laia Pedroche Muñoz", escribieron informando que podrían el apellido de la madre por delante del del padre.

Las bonitas palabras de Dabiz Muñoz tras el nacimiento de Laia

Los dos se habían mantenido en silencio... hasta ahora. El cocinero ha hablado por primera vez sobre cómo ha sido la experiencia y lo ha hecho mediante las stories de la misma red social.

Dabiz Muñoz ha querido agradecer la atención recibida al hospital en el que Cristina ha dado a luz: "Gracias, gracias y mil gracias al Hospital Montepríncipe de Madrid y a todo el increíble personal. No podéis ser más empáticos, cariñosos, cuidadosos y comprensivos. Eternamente agradecido".

Además, se ha acordado especialmente de tres personas que les han ayudado durante este intenso proceso: tres doctores de este centro médico. "Y especialmente a tres personas: Iván Hevia, eres el mejor, no sé cómo agradecerte tanto. Dra. Herrero, qué suerte hemos tenido, desde el primer día has sido maravillosa. Nos has acompañado de la mano de una manera increíble, gracias por ser taaaan generosa con nosotros y con Laia".

"Y Ana Hernández, no conozco muchas matronas, pero estoy seguro que es imposible que haya ninguna mejor en el mundo. Gracias por enseñarnos tanto y tan fácil", ha concluido.

Palabras Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche ya son padres después de muchos años de relación y una boda. Ahora les toca seguir cuidando a su familia y recibir mucho cariño de sus seres queridos.

Mucho ánimo a los tres y a descansar.