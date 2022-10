Las primeras palabras de Kiko Rivera después del ictus: "Pensé que no salía de esta"

Kiko Rivera ha sorprendido escribiendo sus primeras palabras después de ingresar en el hospital por un ictus. El dj estaba en su casa y comenzó a sentir molestias en la garganta y se le empezó a hinchar la cara y finalmente tuvo que ser hospitalizado por la gravedad del asunto.

Las primeras noticias que recibimos sobre su estado de salud fueron por parte de su mujer, Irene Rosales, que contó a los medios la evolución de su marido: "Tiene que estar aquí porque es donde mejor puede estar, le tienen que seguir haciendo pruebas y viendo la evolución pero está todo bien. Es fuerte y joven, ahora nuestra preocupación es que salga muy bien de aquí y si Dios quiere eso será muy prontito", explicaba.

El hijo mayor de Isabel Pantoja ha querido dar gracias y tranquilizar a todos los que se han preocupado por el de primera mano, y ha publicado un post en Instagram con unas palabras de agradecimiento:

"Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado. Me han llegado todos vuestros mensajes de cariño y me han emocionado muchísimo. No puedo estar con el móvil, pero quiero daros las gracias de todo corazón", expresaba.

Kiko tampoco se ha olvidado del personal que le ha atendido en este agradecimiento: "Gracias también a las enfermeras y equipo médico que me han cuidado y me han hecho sentir como en casa", y también ha confesado el gran impacto que ha supuesto para él: "Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta. Os quiero a todos mucho y si dios quiere prontito estoy al 100%".

Además de sus fans, muchas celebrities le han mostrados su apoyo, como el cantante Henry Méndez, el presentador Jesús Calleja o el televisivo Cristóbal Soria. Parece que el DJ está evolucionando favorablemente después del ictus, un susto con el que ha visto pasar su vida por delante de sus ojos.