Las primeras palabras de Ricky Martin sobre su divorcio: "Ahora lo voy a pasar bien"

El tiempo es la mejor cura para los corazones rotos y esta parece que es la filosofía que han elegido Ricky Martin y Jwan Yosef para superar su divorcio. Hace casi un mes que hicieron público que se iban a separar y pedían respeto para sus hijos y familias, dejando claro que la relación entre ambos era buena.

Tras este comunicado llegó el silencio y ninguno de los dos se quiso pronunciar para evitar el morbo mediático. Aunque parece que esta época de duelo ha llegado a su fin y ambos han hablado sobre ellos. El primero de ellos fue el pintor sueco y pocos días después lo ha hecho el cantante.

En una entrevista en Telemundo, el puertorriqueño ha querido contar ante las cámaras cómo se dio el proceso de divorcio, cómo se lo dijeron a sus dos hijos -Lucía y Renn- y cómo se encuentran todos a día de hoy.

Dejando a todos con la boca abierta, ha confesado que llevaban mucho tiempo planificando la separación, concretamente desde antes de la pandemia de coronavirus: "Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos".

"Jwan y yo siempre seremos familia. Ahora estamos mejor que nunca"

Todo apunta a que la actual relación entre ellos es muy buena, incluso mejor que antes: "Jwan y yo siempre seremos familia. Tenemos dos hijos que vamos a criar juntos y esto no es de ahora. Pero ahora, estamos mejor que nunca".

"Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos", ha explicado el intérprete de La mordidita.

A pesar de la separación, el cantante ha aclarado que no eran una pareja que discutiera mucho y si lo hacían jamás era delante de sus hijos: "Ellos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo. Por eso es como que dijeron ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación".

Ricky Martin "se ve" en otra relación

El puertorriqueño incluso ha bromeado con lo bien que la familia entera ha llevado la noticia del divorcio y ha dejado caer que podrían escribir un libro: "Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado. Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma", ha insistido.

¿Volvería a enamorarse Ricky Martin después de una relación tan larga? Parece que sí, pero primero de todo debe disfrutar de estos momentos. "Ahora lo voy a pasar bien, lo quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad", ha zanjado.

Ricky Martin y Jwan Yosef estuvieron casados durante seis años y tuvieron dos hijos en común por gestación subrogada.