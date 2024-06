El prometido de Nuria Fergó, Juan Pablo Lauro, ingresado en la UCI

El amor todo lo puede, Juan Pablo Lauro y Nuria Fergó lo han demostrado en las últimas horas.

El empresario argentino ha sido ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Santa Elena de Torremolinos, Málaga, como él mismo ha revelado en sus redes sociales y la cantante ha sido su gran apoyo en estos duros momentos.

"He cambiado la oficina por boxes... Un susto que por poco no me lleva más allá del cielo", ha escrito el exmarido de Irene Villa en Instagram, quien ha querido dedicas unas bonitas palabras a su chica por estar con él junto a una foto de ellos en el hospital: "Te vi entrar en la UCI y me acordé de lo que es vivir. Te amo. Gracias por todo, amor".

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro

Por su parte, la actriz le ha respondido con otro bonito mensaje: "Ves, no hemos firmado ningún papel y estamos en para bueno y para lo malo. Menudo susto! En nada estamos de vuelta. Te amo".

Y ha subido un video a sus stories confesando que "se pegó un susto muy grande" cuando su prometido fue ingresado el pasado domingo, aunque no ha desvelado los motivos de salud que le han ocasionado tener que ser internado. Según ella, será el argentuno quien deberá explicar lo sucedido si así lo considera: "Cuando él vea conveniente contará todo".

Fergó ha aclarado que Juan Pablo está "estable y con todos los valores controlados", aclarando que tendrá que permanecer unos días más ingresado en observación.