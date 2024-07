¿A qué hora y quién va a actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 2024?

Este año la apertura de los Juegos Olímpicos se realizará en un lugar único, y por ello los artistas invitados están a la altura del lugar.

Cambiamos un estadio cualquiera por el río Sena como escenario perfecto para dar comienzo a los JJ. OO. de París 2024.

En el corazón de la ciudad parisina, se podrá disfrutar del evento de manera gratuita si te sitúas en los muelles superiores. Si prefieres tener una visión más cercana de los jugadores y de los artistas, desde los muelles inferiores deberás comprar tu entrada.

¿Quién actúa en la ceremonia de apertura?

Todas las actuaciones son inesperadas, pues el secretismo ha presidido durante todo el proceso de preparación. Incluso existe una cláusula de confidencialidad de diez años bajo multa a los participantes.

Céline Dion sería la encargada de realizar la mayor actuación de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos.

La cantante fue vista ya hace unos días en París y comenzaron los rumores acerca de que sería ella la protagonista de dar la bienvenida a los JJ. OO. de París 2024.

Según TMZ, la artista cobrará dos millones de dólares solo por una canción. Céline Dion se encuentra bien y es algo positivo, pues tras informar de su situación de salud era algo que preocupaba a sus seguidores.

La artista comunicó en su documental Soy Céline Dion que le gustaría volver a los escenarios, y qué mejor escenario que en París y a orillas del Sena, al lado de la Torre Eiffel.

No sería la primera vez de Céline Dion en unos Juegos Olímpicos, pues ya inauguró los de Atlanta en 1996, donde cantó The Power of the Dream.

Lady Gaga sería otra de las posibles artistas que actuarán en la ceremonia de apertura. De hecho, se rumorea que podría actuar junto a Céline Dion interpretando La vie en rose de Edith Piaf. Incluso se ha podido ver a la cantante neoyorquina ensayando a orillas del río Sena.

Aya Nakamura, cantante francesa de origen maliense, sería otra de las artistas presentes en el evento celebrado este viernes 26 de julio en la capital francesa. A ella se unirían la cantante suiza de ópera Marina Viotti y Gojira, la banda francesa que combina el death metal con metal progresivo.

Otras posibles actuaciones

Rosalía era otra de las opciones que se rumoreaba para la actuación de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque ella misma ha negado su participación.

Dua Lipa se suma a las especulaciones sobre las actuaciones. De hecho, una de sus bailarinas ha publicado una historia en Instagram en París, lo que ha causado grandes sospechas. ¿Actuará también la cantante de Houdini en la ceremonia?

¿A qué hora será la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024?

La ceremonia será este viernes 26 de julio, dará comienzo a partir de las 19:30 y finalizará sobre las 23:00 (si no surge ningún improvisto).

El desfile dará comienzo desde el puente Austerlitz y tendrá un recorrido de seis kilómetros. El trayecto de los barcos con los deportistas olímpicos recorrerá lugares icónicos como Notre-Dame, el Museo del Louvre, el Pont Neuf o el Museo de Orsay, y tendrá como destino final el Puente d'Iéna. A la altura de la Torre Eiffel será donde podremos disfrutar del show final con las actuaciones de música y danza en directo.

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos se podrá ver como el resto de eventos en los canales de RTVE y Max.