Qué le pasa a Céline Dion: la enfermedad que sufre la cantante

Te interesa La poderosa reaparición de Céline Dion para presentar el documental sobre su enfermedad

La cantante Céline Dion tuvo que cancelar los conciertos que tenía agendados para 2023 y 2024 por motivos de salud que le imposibilitaban subirse a los escenarios. Sobre ello habla ahora en su recién estrenado documental Soy Céline Dion.

En 2022, la artista informó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales de que había sido diagnosticada de síndrome de persona rígida (SPR), en inglés Stiff-Person Syndrome, una rara enfermedad neurológica.

"Recientemente he sido diagnosticada con un trastorno neurológico raro que afecta a una persona entre un millón. Todavía estamos aprendiendo acerca de esta extraña condición, pero ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo", decía Céline Dion en el vídeo.

También explicó que los espasmos estaban afectando a todos los aspectos de su vida, no solo el profesional: "A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes”.

A dos semanas de estrenar el documental, la artista compartió su experiencia de cómo le explicó a sus tres hijos el diagnóstico: "Les hice saber: 'perdisteis a vuestro papá, [pero] mamá tiene una enfermedad diferente. No voy a morir. Es algo con lo que voy a aprender a vivir'", contó.

Ahora, con esta película documental, Céline Dion pretende darle visibilidad al síndrome de persona rígida para que la sociedad deje de considerarla una enfermedad rara.

"A medida que encuentro mi carrera de vuelta, me doy cuenta de lo mucho que extrañaba poder ver a mis fans. Mientras he estado fuera, quería documentar esta parte de mi vida para crear conciencia sobre esta enfermedad desconocida y ayudar a aquellos que comparten este diagnóstico", dijo la artista en una publicación en redes sociales.

Qué es el síndrome de persona rígida, la enfermedad que padece Céline Dion

El síndrome de la persona rígida es un trastorno del sistema nervioso central que genera la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, según la Clínica Mayo. Sobre todo, esta enfermedad afecta a la espina dorsal y las piernas, provocando espasmos musculares dolorosos.

Céline Dion, en el tráiler de 'Yo soy Céline Dion' | Prime Video

“Con frecuencia se asocia con espasmos musculares, que pueden ser bastante severos. Estos pueden causar caídas, dolor y una discapacidad significativa”, explica el doctor Emile Sami Moukheiber del Centro de Síndrome de la Persona Rígida en Johns Hopkins Medicine en una entrevista con CNN. “Las caídas por espasmos severos son muy comunes”, añade el experto.

Según Moukheiber, las personas con síndrome de persona rígida suelen padecer también ansiedad, "y esa ansiedad en realidad se alimenta de las dolencias físicas de la enfermedad que las personas pueden tener", matiza.