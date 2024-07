Céline Dion en los Juegos Olímpicos: su muy posible regreso a los escenarios

Te interesa Céline Dion aparece públicamente con sus hijos tras relatar su enfermedad

Parece que Céline Dion está lista para volver a subirse a un escenario, tal y como ha hecho Amaia Montero recientemente.

Así lo ha informado Varieryen exclusiva, asegurando que la cantante canadiense podría actuar en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

De cumplirse los pronósticos, esta actuación supondría el esperado regreso de Céline Dion a los escenarios desde que se vio obligada a cancelar todos sus conciertos para 2023 y 2024 por una grave enfermedad, la cual le imposibilitaban subirse a los escenarios.

En 2022, la artista informó a través de un vídeo publicado en sus redes sociales de que había sido diagnosticada de síndrome de persona rígida (SPR), una rara enfermedad neurológica. "Ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo. [...] A veces me dificultan hasta el caminar y tampoco me permiten usar las cuerdas vocales como lo hacía antes", dijo Céline Dion.

Sobre ello ha hablado la artista en su reciente documental Soy Céline Dion, donde se muestra más personal y humana que nunca con imágenes delicadas donde se aprecian las consecuencias de su enfermedad en la voz.

Todas las pistas sobre la actuación de Céline Dion en los JJ. OO.

Ahora, todo parece indicar que la intérprete de My Heart Will Go On volverá a cantar en directo en los Juegos Olímpicos. Según Variety, Céline Dion llegó a París este lunes al Royal Monceau, el mismo hotel donde está alojada Lady Gaga, otra de las posibles artistas que actuarán en la ceremonia de apertura del evento deportivo.

Los representantes de la canadiense no han querido hacer declaraciones a Variety, y se desconocen los detalles de su muy posible actuación. Pero la propia Céline Dion adelantó en abril de 2024 que estaba deseando volver a París tras su recuperación: "He elegido trabajar con todo mi cuerpo y mi alma, de la cabeza a los pies, con un equipo médico. Quiero estar lo mejor posible. Mi objetivo es volver a ver la Torre Eiffel", dijo en una entrevista para Vogue France.

A esto hay que sumarle que Céline Dion no es ajena a los Juegos Olímpicos. La artista ya actuó en la ceremonia de apertura de Atlanta 1996, tal y como recordaba el perfil oficial de los JJ. OO. en X (antes Twitter) a principios de junio de este año.

Además, la canadiense puso voz a un vídeo para los Juegos Olímpicos de Vancouver 2010, también denominados XXI Juegos Olímpicos de Invierno. La pieza se titulaba L'invincible courage.