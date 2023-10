¿Qué pasó entre Britney Spears y Colin Farrell? La cantante describe la relación como “una pelea callejera”

La sorpresa saltó en la premier de El discípulo en enero de 2003. El actor Colin Farrell, protagonista de la cinta, acudió a la presentación con Britney Spears, la cantante del momento que acababa terminar su relación con Justin Timberlake.

Fue la única vez que se dejaron ver en público pero bastó para que la recién estrenada pareja llenase titulares y para que la actitud pasional de la cantante con el bad boy del momento diese lugar a muchas especulaciones.

¿Por qué ese cambio de comportamiento? ¿Qué le estaba pasando a Britney Spears? Fueron algunas de las preguntas que saltaron en aquel momento y que la intérprete responde ahora en su libro La mujer que hay en mí, su autobiografía que sale a la venta en España el próximo jueves 26 de octubre.

Colin Farrell, la hora de pasar página

Britney Spears se refiere a esta historia en un fragmento del libro que adelanta en exclusiva la revista Time. La cantante cuenta que hubo un momento en que tuvo claro que tenía que pasar página tras separarse de Justin Timberlake y fue cuando supo que él ya se había acostado con seis o siete mujeres tras su ruptura oficial.

Así, un amigo promotor de discotecas le brindó la oportunidad de empezar un nuevo capítulo al presentarle al actor irlandés, al que en aquel momento se le conocía como el chico malo de Hollywood.

Tras las presentaciones formales, Britney visitó a Farrell en el rodaje de la película Los hombres de Harrelson y así fue cómo empezó su breve pero intensa relación. Tan intensa que Britney Spears la describe como "una pelea callejera".

"Pelea es la única palabra para describir esto: estábamos uno encima del otro, luchando tan apasionadamente que era como si estuviéramos en una pelea callejera", escribe la cantante sobre este idilio que se prolongó solo durante dos semanas.

No era un buen momento para Britney que, cuando asistió a la premier de El discípulo, "todavía no había superado a Justin" y que en ese momento se sentía "vulnerable". Se lo tomó como una diversión y nada más: "Como lo había hecho antes, cuando me sentía demasiado apegada a un hombre, traté de convencerme por todos los medios de que no era gran cosa, que solo nos estábamos divirtiendo".

El día de la presentación de la película, los medios preguntaron a Colin Farrell si había empezado una relación con la cantante y su respuesta fue un rotundo no. El actor dijo que solo eran amigos. Britney Spears sí dijo en la revista W que se habían besado. Ahora sabemos la verdadera historia.