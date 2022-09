Qué son los acúfenos, los pitidos en los oídos que escuchan artistas como Chris Martin o Pedro Almodóvar

Al menos un 8% de la población mundial padece de tinnitus, una enfermedad auditiva que provoca que quien la sufra escuche zumbidos o pitidos en el oído sin que exista ningún sonido externo que lo produzca. Así lo informa la OMS y lo recoge el Centro de Atención Terapéutico de Audición.

Acúfenos es el término con el que se denomina a los propios pitidos o zumbidos.

Hay personas que los escuchan de manera constante mientras que para otras los pitidos van y vienen. No existe un perfil exacto a la hora de catalogar a las personas que escuchan estos zumbidos en su día a día, pero haber llevado una vida dedicada a la música y haberse expuesto a volúmenes muy altos puede aumentar las probabilidades de sufrirla. Además, no se conoce una cura o tratamiento que la erradique en su totalidad.

Jesús Cifuentes, de Celtas Cortos

El líder de la mítica banda Celtas Cortos, Jesús Cifuentes, reconoció en una charla con la Cadena Ser que su estilo de vida le ha terminado pasando factura.

30 años sobre los escenarios han provocado que sufra esta enfermedad auditiva, que en su caso se desarrolla de manera aleatoria. "Los acúfenos aparecen y desaparecen de forma aleatoria", dijo sobre la tinnitus, nomenclatura oficial de esta dolencia. Los acúfenos son los pitidos propiamente dichos.

Jesús Cifuentes, cantante del grupo Celtas Cortos // EFE

Pedro Almodóvar

El director de Dolor y Gloria confesaba hace un año que sufre tinnitus, el fenómeno perceptivo por el que le lleva a percibir golpes, sonidos y zumbidos en los oídos sin que nada externo lo produzca.

"Es una pesadilla. Se dispara de volumen y no puedes hacer nada al respecto. A mí, además, me provoca distorsiones. Escucho a Peggy Lee desafinada", contaba el cineasta a La Razón sobre su enfermedad.

"He perdido la coquetería": Pedro Almodóvar confiesa cómo se siente a sus 72 años // antena3

Chris Martin

Hace ya más de una década que Coldplay se dedica a llevar su música por todo el mundo. La banda de Chris Martin es, además, una de las mejor valoradas en sus shows en directo. Confeti, pantallas, luces, colores y un sinfín de himnos y canciones. Después de tantos años tocando, la salud de Chris Martin comenzó a resentirse... Y aparecieron los zumbidos.

"Desgraciadamente cuidar de los oídos es algo en lo que uno no piensa hasta que tiene un problema", dijo el cantante sobre su audición. "Me hubiera gustado haberlo tenido en cuenta antes. Ahora, en los conciertos todos usamos tapones auditivos hechos a medida o auriculares para monitorizar el sonido. Desde que he comenzado a proteger mis oídos mi condición no ha empeorado. Toco madera", aseguró en una entrevista. También toma baños de vapor para evitar molestias.

Chris Martin, durante un concierto de Coldplay // Reuters

Para visibilizar su caso y aumentar la conciencia pública sobre el tinnitus y la pérdida de audición, Chris Martin colabora con la organización británica de discapacitados auditivos Action on Hearing Loss (Acción ante la Pérdida de Audición).

Noel Gallagher

El ex componente de Oasis confesó que tenía tinnitus desde hace años.

"Tengo un extraño zumbido en mis oídos por tocar la guitarra desde hace veinte años. Pero lo he pasado tan bien que si tuviera que morir de una enfermedad cerebral, sabría que ha merecido la pena", dijo.

Noel Gallagher, artista británico de 55 años // GETTY IMAGES

Neil Young

Fue en 1991, durante la grabación de su disco Weld, cuando Neil Young comenzó a sufrir problemas auditivos. Llegaron incluso a obligarle a bajarse de los escenarios durante un tiempo para tratarse. Desde entonces, siempre que acude a conciertos toma precauciones para evitar volúmenes excesivos.

Neil Young // Getty

James Hetfield y Lars Ulrich, de Metallica

El batería de Metallica vive escuchando acúfenos. "Llevo 35 años tocando música a volumen alto y nunca solía usar protección. Ahora oigo ese constante 'ring' en mi cabeza, nunca se va, nunca se detiene", contó. Los sufre desde la gira que Metallica llevó a cabo en 1988.

Por su parte, el vocalista Hetfield también ha desarrollado esta dolencia en ambos oídos. El volumen de la música que tocan y su afición por las armas han sido los causantes.

Concierto de Metallica en Madrid // EFE

Barbra Streisand

La artista convive con los acúfenos desde que era pequeña y son los causantes de que padezca vértigos. Estar en silencio es la única manera que encuentra para relajarse ante la tinnitus.

La cantante y actriz Barbra Streisand // agencias

Phil Collins

El oído izquierdo de Phil Collins ha traído al músico por la calle de la amargura. Hace años que le diagnosticaron miocardio en el oído interno, una enfermedad que llega acompañada de náuseas, vértigos y los denominados acúfenos. Su peor momento llegó en 2007, cuando un problema de cervicales le obligó a bajarse de los escenarios.