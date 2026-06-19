Quién es Naiara, la ganadora de 'OT' que actúa como invitada en 'Tu cara me suena'

Naiara actúa como invitada en la décima gala de Tu cara me suena 13 poco después de estrenar su nuevo EP, La Española , donde apuesta por el folclore inspirándose en Rocío Jurado o Charo Reina. Tres años antes, la cantante saltó a la fama por ganar Operación Triunfo 2023 gracias a su potencia vocal y a su carisma.

Naiara Moreno Aznar, conocida artísticamente como Naiara, es una cantante de Zaragoza de 29 años. Nació el 29 de abril de 1997 y se dio a conocer en 2023 en la duodécima edición de Operación Triunfo, de la que finalmente se proclamó ganadora —o "ganadera", tal y como anunció Chenoa (presentadora) por una divertida confusión—.

Tras su paso por el programa, Naiara estrenó varias canciones que fusionaban los sonidos urbanos con el pop, como su primer sencillo ENLOKIÁ (2024) o Fiesta en el centro (2025). Entre medias, colaboró con Abraham Mateo en Tienes que saber (2024) y con Natos y Waor en Veneno (2025). El año pasado, la cantante tuvo que cancelar su gira I LOVE SPAIN por "el retraso a 2026 del lanzamiento del disco que tenía previsto lanzar" a finales de 2025.

Después de este obstáculo en su carrera, Naiara ha vuelto con un estilo musical renovado este 2026 con el estreno de La Española, un EP de siete canciones donde abraza el folclore inspirándose en Rocío Jurado o Charo Reina. Se trata de un trabajo que mezcla sonidos contemporáneos con la copla, el pasodoble, la nana o el bolero.

Su salto a la fama en 'Operación Triunfo 2023'

Aunque la carrera de Naiara comenzó antes, su salto a la fama llegó gracias a Operación Triunfo 2023. La zaragozana enamoró al jurado, al público y a los profesores por su torrente vocal a la hora de versionar temas como Tómame o déjame, La gata bajo la lluvia o Sobreviviré.

Todo esto le valió la victoria del concurso con el 49 % de los votos en la final, el mayor porcentaje en la historia del formato. Superó a Paul Thin y a Ruslana. Juanjo Bona, Martin o Chiara Oliver fueron otros de sus compañeros de edición.

Durante el programa, Naiara representó el éxito de las 'chonis', como ella misma se definía. El delineado del ojo bien marcado, los labios muy brillantes, pendientes de aro, tatuajes, chándal y un flow de lo más urbano. El estilo 'racheta' triunfa en nuestro país y ella es el claro ejemplo. Naiara se vendió como 'chonija', es decir, choni y pija.

Sus inicios en la música

Naiara es la mayor de seis hermanos y desde pequeña ha estado vinculada a la música. De hecho, ella misma ha explicado que no se imagina dedicándose a otra cosa que no sea esta disciplina.

La cantante tiene una voz prodigiosa, pero también la motivación y la fuerza que le hicieron coger un micrófono desde bien pequeña. En 2010, cuando tan solo era una niña, probó suerte en un concurso musical, donde coincidió con otros rostros conocidos como Amaia. Allí, varios concursantes de entre seis y trece años tenían que demostrar sus habilidades para la música.

Laéne, su primer nombre artístico

Antes de ser seleccionada para participar en Operación Triunfo 2023, Naiara se llamaba artísticamente Laéne. Bajo este nombre publicó varias canciones a través de las plataformas digitales con el apoyo de Los del Control como productores. Además, se daba a conocer en radios locales.

Cantante en la orquesta Nueva Alaska

Durante algunos años, Naiara fue la vocalista principal de la orquesta aragonesa Nueva Alaska, con la que recorría numerosas localidades cada verano cantando los hits habituales de las verbenas.

Naiara ha sido autodidacta antes y durante Operación Triunfo 2023. No tiene formación estricta en música, pero ha demostrado tener talento y facilidad para aprender tanto vocalmente como con instrumentos.

A la zaragozana le gustaba trabajar en la orquesta, y cuando ganó el talent dejó claro que, si finalmente no triunfaba como solista, no tendría problema en volver a los escenarios amenizando los eventos musicales con su voz.