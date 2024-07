Abraham Mateo y Naiara estrenan 'Tienes que saber', su apuesta para el verano

Tras varios días de gran expectación, Abraham Mateo y Naiara lanzan su colaboración Tienes que saber, una canción electropop que tiene vibes de festivales, playa y verano y que apunta a ser un verdadero hit para la temporada festiva.

La canción está producida en solitario por el propio Abraham Mateo, algo habitual en sus temas, pues además de ser músico también es productor. El single habla del amor fugaz y de las consecuencias de su partida: "Tienes que saber / Que e' una mierda cada vez que te vas / Te echo de meno' a la segunda calá' / Porque sin ti la ansiedad vuelve", cantan en el estribillo.

En el videoclip del tema, los protagonistas son las motos, el humo, el cuero, la oscuridad, los tatuajes... Una estética que claramente nos recuerda a la ganadora de Operación Triunfo, a la que se ha sumado el andaluz para esta canción conjunta entre ambos.

La colaboración entre los artistas surgió a raíz del reality de televisión. Cuando Mateo asistió como jurado al talent show, le sugirió a Naiara colaborar en un tema. Y ese momento por fin ha llegado, después de que terminara la gira de OT 2023 y tras el estreno del primer sencillo de la extriunfita: ENLOKIÁ.

Letra de 'Tienes que saber', la colaboración de Abraham Mateo y Naiara

De repente no sé cómo pasó

Fue de un día pa'l otro

Que me dejaste roto

No me quedan pastillas pa' dormir

Sufro de insomnio crónico por ti

¿Tú qué tal vas sin mí? Porque yo

------

Cada vez que te pienso me siento perdí'a

Me da fuerte en el pecho, sufro neumonía

La cama de noventa la siento vacía

Van quinientas noches y diecinueve días

------

Tienes que saber

Que es una mierda cada vez que te vas

Te echo de meno' a la segunda calá'

Porque sin ti la ansiedad vuelve

Tienes que saber

Que e' una mierda cada vez que te vas

Te echo de meno' a la segunda calá'

Porque sin ti la ansiedad vuelve

------

Me di cuenta de que

Ya no es lo mismo, te necesito para sentirme bien

Siento que me voy a enloquecer

Tú te me has ido, y no es conmigo, no doy el cien por cien

Si no es contigo, no sé con quién

La casa es un scape room

Y la llave te la llevaste tú

No como y me come la inquietud

Tengo roja la barra de salud, ah

Llamo y no contesta

Ya no sé dónde está

Dime tú qué tal va'

Porque yo

------

Cada vez que recuerdo que ya no eres mía

Me da fuerte en el pecho, sufro neumonía

La cama de noventa la siento vacía

Van quinientas noches y diecinueve días

------

Tienes que saber

Que es una mierda cada vez que te vas

Te echo de meno' a la segunda calá'

Porque sin ti la ansiedad vuelve

Tienes que saber (Tienes que saber)

Que es una mierda cada vez que te vas (Que te vas)

Te echo de meno' a la segunda calá'

Porque sin ti la ansiedad vuelve (Tienes que saber)