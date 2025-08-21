El sentido mensaje de Naiara tras tener que cancelar su gira: "Hay cosas que vienen así"

La gira de NaiaraI LOVE SPAIN, cuyo arranque estaba previsto el 23 de octubre en Bilbao, ha sido cancelada. El anuncio ha llegado de la mano de la empresa gestora de las entradas, que ha enviado un mail masivo a los fans de la ganadora de Operación Triunfo 2023 anunciando la suspensión del tour y la devolución del precio de las entradas.

"El motivo es el retraso a 2026 del lanzamiento del disco que la artista tenía previsto lanzar a finales de este año, y cuyas canciones presentaría en esta gira, además de problemas técnicos que como consecuencia de ese aplazamiento le impiden preparar el show con la calidad y producción exigibles", reza el texto que ha servido como único comunicado oficial.

El mensaje de Naiara a sus fans

El anuncio de la cancelación se produjo el miércoles 20 de agosto pero la artista no se ha dirigido a sus fans hasta este jueves 21. Naiara, que no ha hecho ningún comunicado en sus redes sociales y en su cuenta de Instagram todavía mantiene el enlace a la página web del tour (ya inactiva), ha compartido un mensaje en su canal de WhatsApp lamentando lo ocurrido.

"Muchxs habréis recibido el correo de los conciertos, es algo por lo que llevo trabajando y luchando mucho tiempo pero hay cosas que vienen así. Siento a todxs el año que pueda acarrear, volveré con un disco y un show increíble... ¡Gracias por estar siempre ahí!", dice decepcionada la cantante.

Las ciudades del tour de Naiara

Naiara tenía previsto arrancar su gira el 23 de octubre en Bilbao y continuarla hasta más allá de 2026.

En total la gira contaba con 13 paradas, incluida su ciudad natal Zaragoza, en la que estaba anunciado el fin de gira aunque no se había anunciado la fecha ni el recinto.