Quién es Nini Vélez, la amiga de Ester Expósito de la que todo el mundo habla

Ester Expósito vuelve a ser tendencia en las redes sociales, y esta vez no es por la canción que le dedicó Dani Martín.

La actriz de Élite ha despertado todo tipo de comentarios por la estrecha cercanía que mantiene con Nini Vélez, la joven estilista que la ha acompañado en su tourné por México ante el estreno de su última serie de Netflix, Bandidos, en la que encarna a joven exploradora que intenta recuperar el tesoro de una tumba submarina de un galeón español que se hundió en el Golfo de México durante la Guerra de la Independencia.

Nini ha sido la encargada de crear los estilismos y elegir los looks adecuados para cada evento de Ester. Está etiquetada en las fotos que la actriz ha compartido luciendo modelito y le ha dado crédito como "estilista".

Les une una evidente relación laboral, pero lo cierto es que son amigas desde hace tiempo.

Nini forma parte del grupo de íntimos de la actriz desde al menos septiembre de 2022. En estos dos años, han estado juntas en multitud de ocasiones: cumpleaños, días de vacaciones en Galicia, fiestas nocturnas... Así se puede comprobar en los perfiles de Instagram de ambas.

A pesar de su evidente amistad, los internautas han ido más allá y teorizan con un posible romance. Sus especulaciones parten de un sensual baile juntas que compartieron en TikTok y que han rescatado en Twitter, donde ya acumula 21 millones de reproducciones.

Los comentarios que se dejan mutuamente en redes han dado pie -todavía más- a los rumores sobre un affair entre ellas. "Me declaro", le decía Ester a Nini sobre una foto suya.

"Me enamoro de todos"

Esta complicidad entre las dos jóvenes ha traído de nuevo a la luz un vídeo en el que Ester Expósito da a entender su tendencia bisexual.

Durante una conexión con RTVE Playz en la que hablaba de la intimidad y las escenas sexuales en los rodajes, la actriz bromeaba sobre una posible conexión tras las cámaras. "La mayoría de escenas que me toque hacer espero que sean con hombres o mujeres por los que no sienta nada, de amor digo... Porque me enamoro de todos", decía entre risas.

