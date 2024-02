Dani Martín recupera el sonido de El canto del Loco para su nueva canción 'Ester Expósito'

¡Dani Martín está de celebración por su 47 cumpleaños!

El cantante llevaba desaparecido desde 2022, cuando lanzó su última canción Apariencias, sin embargo, este lunes ha querido hacer un regalazo a sus fans y ha publicado completamente por sorpresa un tema nuevo, Ester Expósito, en honor a la popular actriz española.

El single, dedicado a ella, recupera el característico pop rock gamberro de El canto del Loco, la banda de la que formó parte el madrileño entre el 2000 y 2010 junto a David Otero y Chema Ruiz. ¿Un posible primer adelanto de su siguiente disco? Las redes sociales apuestan que sí.

La canción parece hablar de Ester Expósito , confesando que no la conocía en persona hasta que la vio un día de fiesta y se quedó paralizado al tenerla delante. Eso sí, todavía no sabemos cómo se ha forjado y por qué se ha inspirado en la actriz de Élite.

La única pista que tenemos es que a finales de agosto de 2023, Ester subió a Instagram un story escuchando la canción de El canto del Loco Vuelve, dando a entender que quería que regresara la popular banda. La respuesta del madrileño fue agradecerle que se acordara del grupo, aunque no tenían pensado volver: "Me alegra que esa canción te traiga buenos recuerdos. Abrazo compañera, aunque mejor que no 'vuelva'".

Quizá a Dani le gustó que la madrileña se acordara de ellos y ha querido dedicarle esta bonita canción.

Para la portada de la canción, ha utilizado una que Ester subió en Instagram el 9 de enero con un recap de varias imágenes.

Letra completa de 'Ester Expósito'

Las Wayfarer siempre quedan bien

Vespa, primavera 100x100

Los Ronaldos, Nikis y Green Day

De fondo los Clutch, también Coldplay

Y el verano en Cadiz estaré

Niñas de Tarifa siempre le pide whisky sour bésame

Cierro los ojos

Las chicas del Palmar vienen también

Van con Hugo Silva y no sé quién

Un actor que sale en Élite

Pide otra ronda y vemos qué

Vamos a la luna y luego al Ben

Estoy en el tumbao con Nacho y lays

Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor

Las Wayfarer no me sientan bien

Está mirando Leyva (puto Ley)

Han puesto Princesas y ella es

Reina de la fiesta de una rave

Mírame un poquito, hija Ester

Me siento como Balvin con René

Venga hazlo por mí, atrévete

He visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Por qué no me miras si la escribí por nosotros

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor

Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Aron Piper se han dado un abrazo de amor

